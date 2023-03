Los medios y las reformas

Ayer, en una audiencia pública en Arauca, la ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que es “preocupante y peligroso que Colombia esté sometida por el Estado de opinión, donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta”. Para la jefe de la cartera sanitaria “hay un ambiente en el país de dirimir esta discusión en los medios” y una “matriz mediática negacionista, que no reconoce los grandes problemas que enfrenta el sistema de salud”.



No hay muestra más tangible del complejo momento que atraviesa el proyecto de ley de reforma a la salud que estas declaraciones en las que responsabiliza a los medios de comunicación.



Radicada el pasado 13 de febrero, esta iniciativa no sólo ha tenido varias semanas para socializarse sino también ha sido protagonista de más de una discusión del más alto nivel dentro de la coalición mayoritaria del Gobierno Nacional. Incluso fue la bandera que agitó el presidente Gustavo Petro para su fallida convocatoria de movilización popular a favor de su agenda de reformas.



A pesar de lo anterior, ni el primer mandatario ni la ministra Corcho han logrado galvanizar el apoyo parlamentario necesario que sostenga, a día de hoy, un acuerdo para facilitar su trámite legislativo. Al contrario, en cuestión de seis semanas, la aplanadora gobiernista del Congreso -que en teoría debía conducir este proyecto a feliz término- se ha desmontado en medio de molestias de varios bloques de la coalición.



Ya el partido de la U, liberales y conservadores han retirado su respaldo y hasta el partido Verde estaría trabajando un texto alternativo. El papel del periodismo en estas decisiones políticas es inexistente. Responde mucho más a la redacción de una iniciativa con un componente fuerte de estatización del sistema de salud y desmonte de las EPS que genera rechazo tanto en los dirigentes políticos como en la ciudadanía.



A siete meses de las próximas elecciones regionales, la conexión entre las angustias del electorado y las preocupaciones de los partidos políticos es estrecha. La encuesta de la Andi sobre la salud reflejó que los colombianos quieren ajustes en aspectos de la atención, pero 73% tiene una imagen favorable del sistema sanitario, dos de cada tres no quieren que se eliminen las EPS ni quieren un sistema totalmente público.



La insistencia de la Ministra en estos temas va en contravía no sólo de los miembros de la coalición que se desmontaron, sino también del sentir mayoritario de los usuarios.



No debería causar mayor sorpresa entonces que los llamados del presidente Petro a defender su paquete de reformas en la “calle” no haya encontrado eco aún. Las reformas laboral y pensional, presentadas semanas después de la salud, han encontrado voces críticas más en el sector empresarial y académico que en el político.



No obstante, al igual que su antecesora, fueron diseñadas en clave de las bases más radicales del petrismo y no con la intención de incorporar medidas moderadas, más ajustadas a los deseos de los ciudadanos del común.



Esa falta de entusiasmo popular no proviene del cubrimiento que medios de comunicación como Portafolio han hecho en estas seis semanas, sino más bien de un desacertado manejo técnico y político del Gobierno y, en especial, de la ministra Corcho.



Si bien es pronto todavía para sentenciar ningún proyecto de la agenda de reformas del presidente Petro, la estrategia técnica, política y comunicacional para jalonarlas en el Congreso y ambientarlas en la opinión pública, muestra señales de agotamiento y pérdida de rumbo. La culpa no es de los medios y está más cerca del Gobierno de lo que quieren admitir.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda