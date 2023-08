Los motores se apagan

Ayer el Dane publicó los resultados de desempeño de varios sectores de la economía durante el pasado mes de junio, como antesala a la presentación del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el segundo trimestre del año en curso. La fotografía de estas actividades productivas ratifica no solo la desaceleración de la economía nacional sino también las expectativas bajas -menos del 1 por ciento- del dato de crecimiento entre abril y junio.



En el caso del comercio, junio registró una caída anual de 11,9 por ciento en las ventas reales minoristas y una disminución del 5,2 por ciento en la medición del año corrido. De las 19 líneas de mercancías, 15 reportaron reducción en las ventas en comparación con el año pasado. Han sido unos siete meses consecutivos con una menor dinámica de un sector crucial tanto para la generación de empleo como para el consumo interno. Para el gremio de los comerciantes, Fenalco, el país vive un “proceso de desaceleración marcada”.



Por los lados de la industria, han sido cuatro los meses consecutivos de caída. En junio la producción manufacturera nacional bajó 4,8 por ciento, mientras que las ventas reales se redujeron en 5,3 por ciento. De las 39 actividades industriales incluidas en la medición, 31 reportaron variaciones negativas en su producción real. El comercio y la industria, motores de la reactivación económica pos-pandemia, experimentan severamente el freno que trae la desaceleración.



Por varios meses el sector de la construcción ha venido lanzando sonoras alertas sobre el deterioro de sus indicadores, en especial los relativos a la Vivienda de Interés Social (VIS) a raíz de decisiones del Gobierno Nacional sobre los subsidios de Mi Casa Ya. Cifras recientes de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) muestran que “las ventas de vivienda registraron una contracción del 53,3 por ciento al cierre del primer semestre, jalonadas por la VIS (-56,5 por ciento)”. Estas dificultades impactan no solo a los constructores y sus trabajadores sino también a los múltiples encadenamientos, tradicionales del sector de la construcción.



Similares alarmas han sido disparadas desde otro sector jalonador de la dinámica económica, la infraestructura. El Dane informó hace pocos días que, durante el segundo trimestre de 2023, la producción de obras civiles registró una disminución de 17,9 por ciento frente al mismo período del año pasado. La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) reporta que, con excepción de los puentes, los otros tipos de obras -túneles, carreteras, pistas de aterrizaje, ferrocarriles- experimentaron descensos en promedio de casi 40 por ciento.



A raíz del cumplimiento de su primer año en el poder, el gobierno Petro ha dibujado una fotografía demasiado positiva de la economía y su gestión económica, anclada en la reforma tributaria, la morigeración de la inflación, los datos de empleo y el precio del dólar. No obstante, la realidad económica es mucho más compleja y requiere que el Gobierno Nacional y su equipo económico dejen de celebrar el primer año y empiecen a enfrentar los retos del segundo, comenzando por la desaceleración.



La administración Petro necesita desplegar un ambicioso plan contracíclico que encienda los motores del comercio, la industria, la vivienda y la infraestructura que vienen peligrosamente perdiendo potencia. Para lograrlo es necesario un verdadero y honesto diálogo y concertación con el sector privado y los empresarios, que no gire en torno a proyectos de ley con contenidos radicales y generadores de desconfianza.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter (X): @pachomiranda