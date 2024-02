Los privados y la pobreza

Hace unos días, en una entrevista con este diario, el nuevo secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, envió un mensaje que merece eco: “hay que trabajar con los privados para superar la pobreza”. Teniendo en cuenta que casi un tercio de los capitalinos se encuentra en condición de pobreza monetaria, el debate que plantea Angulo sobre el rol del sector privado en la lucha contra ese flagelo tiene la mayor pertinencia.

Si hay una herencia de la pandemia global que Colombia, y muchos otros países del mundo, no han podido dejar atrás es el del choque que infligió la triple crisis -sanitaria, social y económica- de covid-19 sobre los hogares más vulnerables. Aunque la reactivación de la economía pos-pandemia logró la reducción de varios puntos porcentuales de pobreza monetaria en 2021 y 2022, uno de los retos complejos para el país es retornar a una senda de reducción más dinámica de estos niveles tan altos. En 2022 Colombia registró un 36,6% de pobres monetarios y 12,9% en pobreza multidimensional.



A pesar de la urgencia de encontrar caminos más efectivos para bajar la pobreza a una mayor velocidad, el Gobierno Nacional ha expresado en múltiples instancias sobre su sospecha sobre el papel que el sector privado puede jugar en esas políticas públicas.



Una mirada a la dinámica económica y laboral del país refleja una verdad de a puño: no solo la reactivación de la economía sino el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos proviene de las empresas privadas de todos los tamaños. De hecho, según la Fundación Andi, en 2020 y 2021, 479 compañías del gremio de los industriales invirtió $7,7 billones en programas sociales.



Tanto por la vía de los impuestos como por la generación de empleos el sector privado brinda a millones de ciudadanos una ruta para estabilizar, y en ocasiones mejorar, su situación. El crecimiento económico constituye un prerrequisito para el éxito continuado y sostenible de las políticas de reducción de los niveles de pobreza.



Por tal razón, sorprende que el proyecto de reforma laboral del gobierno Petro se concentre en quienes tienen ya trabajo y no en incentivos para que los privados creen las vacantes necesarias, estables y formales.



No obstante, el secretario Angulo apunta en sus declaraciones a un ámbito que, en la administración Petro, es muy criticado: la participación, directa o por medio de alianzas, de empresas en la provisión de los bienes y servicios públicos, incluyendo aquellos destinados a mitigar la desigualdad. La preferencia ideológica por el protagonismo estatal que caracteriza al Gobierno Petro no debería traducirse en una miopía para reconocer bondades en el accionar de los operadores privados.



De hecho, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el grupo Aval -propietario de El Tiempo Casa Editorial, al que pertenece este diario -despliegan actualmente la ‘Misión La Guajira’, un plan de inversiones para intervenir unas 74 comunidades de Manaure y Uribia. Estrategias sostenibles contra el hambre y la provisión de agua, entre otros puntos, integran esa agenda público-privada entre el Gobierno y uno de los conglomerados empresariales más representativos.



Volviendo a Bogotá, la intención de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, de optimizar la oferta de servicios sociales del Distrito con la ayuda de las empresas privadas debe ser fortalecida. Si los operadores privados de la política anti-pobreza proveen eficiencia, alta calidad, presencia territorial y, en especial, mayor libertad de elección, bienvenido su valioso aporte.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda