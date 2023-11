Los tiempos corren

A la cumbre entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los grandes empresarios en Cartagena le siguió otra reunión en Casa de Nariño con el ex presidente, Álvaro Uribe, y representantes de su partido Centro Democrático.

Los dos encuentros no pudieron tener entornos y resultados más dispares. Mientras la cena con los principales representantes del sector privado mejoró el ambiente y envío un mensaje de diálogo, el “tinto” con los opositores uribistas sobre la reforma a la salud no condujo a ningún acuerdo relativo a su trámite parlamentario.



Más aún, a pesar de también constituir una muestra de la disposición a la conversación entre visiones distintas del sector salud y el papel del Estado en él, la cita entre el presidente Petro y el ex presidente Uribe agudizó el difícil estado tanto de la reforma sanitaria como de las otras dos iniciativas.



Los escasos resultados de esta ‘cumbre’ política no hicieron más que resaltar el estancamiento que experimenta el paquete legislativo gobiernista desde hace ya varias semanas.



No sobra recordar que los articulados que hoy son debatidos en el Legislativo recogen las posturas unilaterales del gobierno Petro en los tres proyectos: salud, laboral y de pensiones. Si bien el país lleva prácticamente todo este 2023 discutiendo las tres iniciativas del Gobierno Nacional tanto en el Congreso como ante la opinión pública, a corte de hoy es muy escaso el respaldo que esta ‘agenda de cambio’ ha ganado más allá de los bloques oficialistas.



Los meses pasan y no parecen cuajar los espacios entre los ministros de las distintas ramas involucradas en las reformas y los actores parlamentarios -sumando a expertos, tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil- para lograr los puntos en común suficientes para un avance de las iniciativas. Ni siquiera la más adelantada, la reforma a la salud, se ha acercado a alguna forma de consenso mayoritario alrededor de sus aspectos más polémicos.



Al contrario, las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en contra de la Alianza Verde, crearon un enfrentamiento entre el Gobierno y ese bloque parlamentario y desembocaron en la suspensión del segundo debate del proyecto de la salud.



Más allá de lo que se piense de los ataques del jefe de la cartera sanitaria que los Verdes gozan de representación en el Ejecutivo y hacen oposición a la reforma- lo que menos necesita el trámite de la iniciativa es sumar los rechazos de uribistas y verdes en simultánea. En especial, en momentos en que el presidente Petro ha enviado señales alrededor del diálogo y la conversación. La ventana para avanzar se sigue cerrando.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

