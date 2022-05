Los últimos 100 días

En medio de la campaña electoral, el Gobierno Nacional transita su último tramo del mandato en tono de entrega de obras, cierre de proyectos y cumplimiento de promesas. Al presidente Iván Duque le quedan menos de 100 días para consolidar el balance de gestión de su cuatrienio, en especial en el frente de la economía.

La irrupción de la pandemia del coronavirus y la crisis de magnitudes históricas que desató marcó, para bien y para mal, un antes y un después para la administración Duque. Tanto desde lo sanitario como desde lo económico, los esfuerzos, recursos e instrumentos del Gobierno se concentraron en la recuperación de la sociedad colombiana de los múltiples y variados choques que el covid-19 le infligió.



En otras palabras, sin desconocer otros asuntos de la agenda nacional como la seguridad nacional o la implementación del Acuerdo de Paz y otros temas sectoriales, el balance de Duque se concentrará mayoritariamente en la evaluación de su política de reactivación de la economía y de lucha contra la pandemia. De hecho, en la más reciente encuesta de Invamer, el 41,2 por ciento de los colombianos identifica los temas de economía, empleo y costo de vida como el principal problema que enfrenta Colombia “en estos momentos”.



Dicho lo anterior, los indicadores principales del desempeño de la economía y del comportamiento sanitario de la pandemia muestran que la mayoría de los sectores productivos ya retornaron a los niveles previos a la crisis y que la vacunación masiva ha reducido sustancialmente el nivel de casos y de fallecidos, tras el cuarto pico de ómicron. Colombia no solo tuvo un crecimiento récord del PIB el año pasado sino también se perfila este año como una de las economías más dinámicas de la región, a pesar del entorno internacional enrarecido.



Además, el Gobierno Nacional desplegó una ampliación de los programas de transferencias monetarias que mitigaron en más de 3,5 puntos porcentuales las tasas de pobreza en 2021 y que benefician a alrededor de 10 millones de hogares, así como subsidios a la nómina que protegieron el año pasado unos 4,4 millones de empleos. No obstante, el rezago entre la dinámica de crecimiento económico y la de los puestos de trabajo ha impedido que el país recupere en su totalidad los niveles de empleo previos a la pandemia. A lo anterior se suma la disparada de la inflación, jalonada por alimentos y productos básicos, que golpea duramente a los hogares en su mesa del comedor.



Tanto el rezago del empleo como el choque de la inflación y el costo de vida- que borró prácticamente el aumento del salario mínimo de 10 por ciento- están contribuyendo a que las perspectivas de la economía de los empresarios y los consumidores comiencen a divergir. La confianza de los hogares está cayendo a una velocidad mayor que la de las empresas que, a pesar de los nubarrones globales y la incertidumbre electoral, mantienen sus inversiones y una visión positiva frente al crecimiento en este 2022.



Esta es una distancia que dificulta que el Gobierno cierre su gestión económica con una narrativa favorable de la reactivación dentro de la opinión pública. Este es tan solo uno de varios factores que explican cómo, a pesar de un balance positivo y de las perspectivas de un sostenimiento del crecimiento, las encuestas muestran que los colombianos rechazan mayoritariamente el manejo de la economía. El reto de la Casa de Nariño no es fácil y lo comparte con otros gobiernos del mundo: cómo aumentar el aprecio a la senda de recuperación hasta hoy recorrida en medio de los altos precios, la incertidumbre electoral y una recuperación desigual. Quedan menos de 100 días para reforzar esos mensajes.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda