Luz al final del túnel

A las cero horas de este jueves primero de octubre, finaliza la era de Electricaribe y arranca un nuevo capítulo en la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.



Las dos protagonistas de este capítulo son las empresas que heredan la operación de Electricaribe: Aire que cobija Atlántico, Magdalena y La Guajira, y Afinia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.



Hoy el presidente Iván Duque encabezará un acto de “entrega de las llaves” a ambos operadores marcando el inicio de esta nueva etapa. Es sin duda un momento que trae esperanza y marca el primer paso en la ruta hacia un servicio de energía confiable, eficiente y de calidad para la Costa Caribe.



Asimismo, esta entrada en operación de Aire y Afinia es una promesa cumplida del primer mandatario que le apostó a una solución “estructural y sostenible” para el suministro energético de esta región. Tuvieron que transcurrir tres años y diez meses desde la decisión del Gobierno Nacional de intervenir Electricaribe , para que esa apuesta se materializara.



La crisis operativa y financiera de Electricaribe duró muchos años en gestación. Años en los cuales se presentaron no sólo profundos rezagos en las necesarias inversiones en infraestructuras sino también un deterioro permanente del servicio, crecientes racionamientos y apagones, la consolidación de una cultura de no pago y un rechazo generalizado en toda la región.



Mientras la Costa Caribe se consolidaba como una región vital para la generación energética del país, con un potencial inmenso para el desarrollo de renovables, sus más de diez millones de habitantes en siete departamentos soportaban un pésimo suministro energético tanto para hogares como para industrias y comercios. Electricaribe se convirtió en un obstáculo tanto para el dinamismo económico como para la calidad de vida de la región Caribe.



La administración Duque se comprometió de lleno con esa solución que hoy inicia su implementación. Se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo herramientas para las tarifas, marcos para las inversiones y una sobretasa con la que el resto del país contribuyó.



El Gobierno Nacional aceleró el plan para realizar las necesarias mejoras en las infraestructuras energéticas de la región, con unas inversiones de más de 3,2 billones de pesos. En paralelo se dividió la operación de Electricaribe en dos mercados- Caribe Mar y Caribe Sol- que serían adjudicados en marzo pasado a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al Consorcio Energía de la Costa( EnerPereira). Caribe Mar se convirtió en Afinia y Caribe Sol en Aire.



El fin oficial de Electricaribe constituye una luz al final de un túnel de altos costos, apagones, racionamientos, deterioro de la infraestructura y reclamos ciudadanos. No obstante, estos arraigados problemas no se resolverán de la noche a la mañana con la “entrega de llaves” del presidente Duque.



No solo los rezagos son profundos y de varios años sino también el plan de inversiones de las empresas requiere tiempo para desplegarse y dar resultados. Ambos operadores invertirán unos 8,7 billones en los próximos años.



Otro desafío está en la cultura de no pago que se fue inculcando en todos estos años de mal servicio y rezago en las inversiones de Electricaribe. Los nuevos operadores necesitan que sus clientes paguen sus facturas así como éstos deben sentir de manera rápida un cambio positivo en el servicio de energía.



En otras palabras, los directivos de Aire y Afinia enfrentan el difícil reto de gestionar las altísimas expectativas que genera en los 2,7 millones de usuarios la salida de Electricaribe. La entrada de los dos operadores simboliza ese primer paso y ahora depende de las empresas marcar la ruta hacia el buen servicio.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda