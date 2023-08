Mantener la dinámica

En las últimas semanas se han venido registrando unos desempeños positivos en indicadores claves de la economía colombiana que están contribuyendo a unas perspectivas más optimistas con miras al final de este 2023.

Al comportamiento de la tasa de cambio frente al dólar, al quiebre de la tendencia alcista de la inflación y a estimaciones más altas de las tasas de crecimiento del PIB para este año se debe sumar los resultados de empleo, publicados por el Dane al inicio de esta semana.



El informe del mercado laboral de la organización estadística trajo unos resultados favorables, si se tienen en cuenta las cada vez más fuertes señales de desaceleración en el ritmo de la economía nacional.



La tasa nacional de desempleo, correspondiente al pasado mes de junio, registró 9,3%, dos puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo período del año pasado y un nivel que no se veía desde hace unos cinco años.



Además, la tasa de un solo dígito en desempleo no se registraba desde noviembre pasado.



En el lapso en cuestión poco más de un millón de nuevos puestos de trabajo fueron creados -mayoritariamente en los sectores de administración pública y defensa, 269 mil- y de actividades profesionales y técnicas, 266 mil.



La tendencia de una mayor generación de empleo femenino se sostuvo por lo que la brecha de género en materia laboral cayó a 3,9 puntos porcentuales, de las más bajas en los últimos nueve años.



La informalidad, por su parte, también se redujo en 2,5 puntos porcentuales a 55,7%, al compararlo con igual lapso del 2022.



Esta dinámica del mercado laboral debe ser bienvenida ya que refleja un desempeño mucho más positivo del que se esperaría ante el freno de cruciales actividades económicas del país que se han venido registrando en los últimos meses.



No obstante, genera alertas que merecen atención los bajos índices de creación de nuevos puestos de trabajo de tradicionales motores de empleo como la construcción- solo dos mil-, el comercio y las industrias manufactureras.



Al mismo tiempo, los empleos creados responden en parte al momento en el ciclo electoral de este año y se espera que se mantengan en el tiempo.



Por los lados de la inflación, los últimos reportes del Dane del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja con claridad un quiebre de la tendencia alcista y una reducción en el ritmo de la disparada de los alimentos, con consecuencias positivas en los hogares pobres y vulnerables.



Sin embargo, la subida en los precios de los combustibles, sumado a los arriendos, los servicios públicos y otros regulados, mantiene en alerta las previsiones de caída en la tasa de inflación para finales de este año.



Si bien el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en su discurso del pasado 20 de julio, que “hemos vencido la inflación”, todavía hay señales que preocupan, por ejemplo, al Banco de la República.



Todavía resta camino por recorrer en la verdadera derrota de la disparada de los precios a los hogares y, sin desconocer la tendencia, no se debe cantar victoria.



Por más que el IPC esté a la baja en meses recientes, se sostiene en unos niveles tan altos que son inaceptables, están lejanos de la meta del Emisor y continúan impactando negativamente la calidad de vida de los colombianos.



Empleo e inflación están generando unas dinámicas favorables en estos meses recientes que mejoran en cierto grado las perspectivas negativas con las que la economía comenzó este 2023.



Pero ni el Gobierno ni las empresas deben bajar la guardia en el sostenimiento de estos indicadores positivos. Y eso incluye, por ejemplo, las próximas discusiones sobre el proyecto de ley de reforma laboral.





RANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda