Mantener la senda

Ayer el Dane publicó los resultados de la pobreza multidimensional (IPM) correspondiente al año 2022. Este identifica privaciones de los hogares colombianos bajo cinco dimensiones y 15 indicadores desde las condiciones educativas hasta las de servicios públicos, pasando por salud, trabajo y la situación de la niñez. El año pasado la pobreza multidimensional cayó a 12,9% de la población, 3,1 puntos porcentuales menos que la registrada en 2021.



Si bien en 2022 unos 6,6 millones de colombianos estuvieron en situación de pobreza multidimensional, alrededor de 1,47 millones lograron salir de esa condición -600 mil sólo en la región Caribe-. Es el nivel más bajo registrado desde 2010 y refleja una senda de reducción que se ha sostenido, a pesar de un leve e inevitable aumento en 2020 a raíz de la pandemia.



Una mirada a los 15 indicadores que componen este índice ratifica varios avances sociales jalonados por la reactivación económica de los últimos dos años. Por ejemplo, el descenso en la inasistencia escolar fue de 3,2 puntos porcentuales a nivel nacional, seguida por la caída en quienes no cuentan con aseguramiento en salud, 1,7 puntos porcentuales o la del desempleo de larga duración 0,8 puntos porcentuales. Tanto la continuidad de las políticas de vivienda, servicios públicos y salud como el retorno a las actividades productivas y la apertura de las escuelas contribuyeron a estos resultados positivos.



A pesar de las evidentes señales de la reactivación de la economía pos-pandemia -como la baja en la tasa de desempleo- tendencias positivas en materia de lucha contra la pobreza son recibidas con escepticismo por parte de la opinión pública. En la más reciente medición de la encuesta de Invamer de abril pasado la inconformidad de los colombianos en el tema de la reducción de la pobreza saltó 15 puntos porcentuales en dos meses: de 56% a 71%. En otras palabras, es difícil aceptar estas cifras en medio de una inflación disparada, señales de desaceleración económica y altos niveles de informalidad.



No obstante, el Índice de Pobreza Multidimensional busca contabilizar esas privaciones en los hogares y los colombianos que atentan contra un bienestar más integral que los ingresos monetarios y otros indicadores. El reporte muestra un camino positivo de reducción, al menos desde 2018 y aun a pesar del choque que significó la crisis del covid-19, con 13 de los 15 indicadores en un nivel inferior al de hace un lustro.



No es casualidad que los dos indicadores sin mejora sean relativos al trabajo: desempleo de larga duración empeoró y trabajo informal se estancó en los últimos cinco años. Reconocer esta caída en la pobreza que refleja el IPM implica asimismo reconocer que combatir la informalidad es un componente crucial en la estrategia de reducción de la pobreza. Promover una reforma laboral que no aborda los trabajadores informales y, lo que es peor, destruiría puestos de trabajo, no contribuirá a sostener esa ruta de menor pobreza multidimensional..



Una reflexión similar puede hacerse sobre los indicadores de salud, que tampoco comprueban la narrativa catastrófica del sistema detrás del proyecto de ley de reforma al sector que impulsa la Casa de Nariño. Por último, no es fácil seguir hablando de “limosnas” cuando las distintas dimensiones, con excepción de la del trabajo, confirmar un camino de mejora. Evidentemente no es un camino de rosas, y la lucha contra la pobreza en Colombia aún cuenta con muchísimo por atender y ajustar. Sin embargo, la reducción de la pobreza multidimensional en 2022 -y la tendencia desde 2018- muestra que la senda se sostiene construyendo sobre lo construido, ajustando y continuar lo que hoy está funcionando.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda