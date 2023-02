Marchas y reformas

Hoy el presidente de la República Gustavo Petro convocó a manifestaciones en el país en apoyo a la agenda de reformas que su administración empezó desde ayer a presentar ante el Congreso. Será la primera de varias jornadas en los próximos meses en las que el primer mandatario le apuesta a la movilización popular como un complemento a las ya poderosas herramientas que cuenta como jefe del Ejecutivo.

Si bien no sorprende que la Casa de Nariño acuda a las marchas para fortalecer su postura ideológica -al fin de cuentas las protestas han sido definitivas en su camino al poder-, es cuanto menos extraño que acuda a su promoción ahora que todas las riendas del Gobierno Nacional están en su mano. No obstante, al llamar a las “fuerzas del cambio” a discutir su agenda “en las calles”, en vez de buscar la construcción de un mayor cimiento de apoyo, el presidente Petro prefiere el partidismo a la coalición de fuerzas, la militancia al consenso, la algarabía a la discusión y la ideología al debate técnico.



Que un grupo de colombianos camine hoy por las calles de las capitales del país, convocados por el jefe del Estado, será un termómetro de qué tanto la base política petrista sigue sintonizada con el presidente. Dado que solo hasta la tarde de ayer se dio a conocer por parte del Gobierno Nacional el articulado definitivo de la reforma a la salud -y siguen pendientes la pensional y la laboral, entre otras-, los manifestantes no están expresando un respaldo explícito a las medidas incluidas sino uno personal al mandatario.



Las alertas que ha disparado esta convocatoria del presidente Petro no son menores ni exageradas. Queda cada vez más evidente que la Casa de Nariño apuntará a que, más que un ejercicio pedagógico al contenido de las reformas, la agenda del ‘cambio’ se construirá desde un abrazo convencido al liderazgo personal. Una apuesta de esta naturaleza no está exenta de riesgos: por efectivo comunicador que sea el primer mandatario como dirigente político, su administración sufre de mensajes equívocos, descoordinación de prioridades, palpables disputas internas y una narrativa que aún no materializa el ADN de sus transformaciones. Tampoco es alentador que las marchas como la de hoy reflejan la preferencia por ese apoyo callejero, emocional y caudillista por encima de esos canales, espacios y prácticas de las instituciones. Sería ingenuo pensar que los congresistas harán caso omiso a la magnitud de las manifestaciones, pero queda la esperanza de que no pocos legisladores dimensionen el rol que ostentan en las reglas del juego de la democracia: darles a los textos de las reformas las discusiones informadas, los debates honestos y los tiempos necesarios. Al amarrar su agenda de cambio a las calles en un rapto plebiscitario, Petro arriesga dilapidar no solo la aplanadora parlamentaria que logró ensamblar el año pasado, sino también tensiona las fracturas de su propia coalición.



Lo que no se debe olvidar es que las manifestaciones públicas son una expresión de los ciudadanos en la democracia colombiana que pueden estar a favor o en contra de las iniciativas oficiales. Mañana las fuerzas opositoras han convocado su propia jornada de protestas. El llamado a una mayor información sobre los textos también cobija a quienes rechazan la senda trazada por la administración Petro. Los partidos contrarios al Gobierno tienen el reto de identificar y socializar esos elementos polémicos o potencialmente dañinos de las iniciativas que serán presentadas al Congreso. Para ciudadanos y empresas el desafío estará en aislar la algarabía de las calles y la militancia de los ideólogos para comprender el impacto real de los cambios propuestos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda