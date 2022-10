Más allá de la emergencia

El presidente de la República Gustavo Petro declarará en el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo el “desastre nacional”. Esta figura legal le permitirá al Gobierno redestinar millonarios recursos del presupuesto a combatir el actual estado de emergencia, así como la adopción de medidas más expeditas de contratación, de empréstitos y de ampliación de la capacidad estatal.

La severidad de la ola invernal que viene azotando al territorio nacional amerita la urgencia presidencial. De acuerdo con cifras de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en lo corrido del año más de 202 personas han fallecido por causa de las intensas lluvias, se registran 278 heridos, 35 desaparecidos y más de 4.290 viviendas destruidas. Solo en Bosconia (Cesar), donde el primer mandatario anunció su decisión, se registraron unos 15 mil damnificados por una avalancha.



A lo anterior se sumaron 4.500 familias en Buenaventura y otras 2.500 en El Bagre en Antioquia y miles más en otros puntos. Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), alrededor de 600 municipios por todo el país registraban alertas por el invierno, 137 de ellos bajo la categoría roja. Según el Ideam la temporada de lluvias podrá extenderse hasta diciembre y en noviembre podrían registrarse niveles de precipitaciones que superen en 40 por ciento los promedios históricos.



La economía no se salva del impacto de los torrenciales aguaceros. La cantidad de agua empieza a convertirse en una amenaza para la calidad de productos agrícolas como la papa. Asimismo, la producción de leche se ve golpeada por las inundaciones y los deslizamientos, derrumbes e inundaciones bloquean los caminos y las vías terciarias que usan los campesinos para sacar sus cosechas. La semana pasada, el Invías atendió unas 19 emergencias en carreteras.



Al igual que en ocasiones anteriores, esta ola invernal no sorprendió a nadie. Desde hace varios meses las autoridades, incluidas declaraciones públicas del propio presidente Petro, vienen advirtiendo del carácter atípico de la actual temporada de lluvias. Sin desconocer la gravedad de las afectaciones humanas, económicas y de infraestructura, sí cabe preguntarse por la naturaleza “excepcional” de una emergencia previamente identificada y anunciada.



Esta no es la primera vez- y probablemente no será la última- que las alertas enviadas por las entidades ambientales, hidrológicas y de manejo de desastres no se terminan traduciendo en una estrategia gubernamental de respuesta integral a las emergencias invernales y las falencias estructurales de gestión de riesgo detrás de las avalanchas, derrumbes e inundaciones. A los señalamientos de corrupción en la Unidad de Gestión de Desastres- que le corresponde al jefe del Estado enviar a la Fiscalía con prontitud- se añade la necesidad de un plan que combine tanto las opciones de choque inmediato- del cual la declaratoria de “desastre natural” hace parte- como una hoja de ruta de más largo aliento.



Si a una administración se le debe exigir un abordaje que trascienda la atención de la emergencia es precisamente a la de Gustavo Petro, que ha convertido la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades. Las situaciones críticas que traen estos extremos de sequía e inviernos fuertes abren la ventana al Gobierno Nacional para materializar en acciones tangibles y ejecutables su estrategia de mitigación y adaptación a esta crisis climática. Esta sería una estrategia más beneficiosa y enfocada que, por ejemplo, paralizar la futura exploración petrolera.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda