¿Más cerca del fin?

La junta directiva del Banco de la República se reúne para tomar decisiones de política monetaria en medio de una compleja y difícil coyuntura. La dinámica de la inflación en Colombia no da muestras de ceder a pesar de la agresiva estrategia de alza de tasas del Emisor. En septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 11,4 por ciento anual, la más alta registrada desde hace más de 22 años.

Mientras los analistas calculan que la variación anual de precios terminará el año en Colombia alrededor del 12 por ciento, otros nubarrones se han cernido sobre la economía desde la última reunión del banco central. Si bien ha venido bajando en los últimos días, el precio del dólar se disparó el país, rozando la barrera sicológica de los cinco mil pesos. Aunque, al igual que la inflación, la fortaleza de la moneda de Estados Unidos es un fenómeno global, factores locales como las declaraciones del Gobierno han contribuido a una devaluación más aguda.



Tanto el banco central colombiano como el de otros países latinoamericanos como Brasil y Chile han liderado el ciclo de endurecimiento de esta política. Mientras el país austral ha subido 10,75 puntos porcentuales desde el inicio de las alzas, el Banco de la República le sigue con 8,25 puntos porcentuales. A pesar de lo anterior, la inflación en Colombia mantiene su disparada y se aleja de las metas de política del Emisor en cuanto a los precios.



Esto generó duras críticas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, contra la junta directiva de la autoridad monetaria y, en específico, contra la eficiencia de su estrategia de lucha contra la inflación. En los trinos del mandatario no solo se incluyeron referencias a un eventual control de cambios -que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo tuvo que desmentir- sino también se esbozó un plan anti-inflacionario que aún no ha sido debidamente estructurado.



Aunque expertos y analistas salieron a defender la independencia del Emisor es muy probable que el jefe del Estado continúe señalando al Banco de la República y culpándolo del enrarecido ambiente económico con el que está concluyendo el 2022 y que se perfila caracterizará una buena parte del año entrante. Más aún, para los analistas, la junta directiva definirá hoy un alza de entre 100 y 150 puntos básicos -algunos le apuestan a 75 y otros hasta 200-, lo que podría despertar llamados al fin de este ciclo de subidas.



Hace un mes, cuando el Emisor definió un alza de 100 puntos básicos, las condiciones económicas -externas, internas, la devaluación y la inflación- no se encontraban tan deterioradas. No obstante, a pesar de que muchos expertos respaldan que el banco central sostenga su actual política, gremios de la producción y empresarios, así como altos funcionarios del Gobierno Nacional, invitan a una moderación. Sigue latente el temor tanto de empresas como de hogares de los efectos de las altas tasas de interés sobre la dinámica de las actividades productivas, el endeudamiento y la generación de empleo.



Los vientos de desaceleración rugen más fuerte para 2023 -así los pronósticos sobre el desempeño del PIB en 2022 estén al alza-. La incertidumbre está marcando mucho las decisiones de los actores económicos con miras al año entrante y se deben concentrar esfuerzos en que el freno en el crecimiento sea el menos traumático posible.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda