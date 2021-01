Más metas y resultados

El pasado fin de semana el alto gobierno se reunió en la hacienda presidencial Hatogrande para definir las prioridades del Ejecutivo para el 2021.



Al final de la tradicional sesión estratégica anual, la Presidencia reportó una hoja de ruta alrededor de seis temas: el plan nacional de vacunación contra el covid-19, la “reactivación económica segura”, la reconstrucción de Providencia, la seguridad de los líderes sociales y la inversión de 2,5 billones de pesos en regalías en municipios PDET, sostenibilidad e innovación y la protección a los más vulnerables en la pandemia.

El Gobierno añadió el impulso a una agenda legislativa con varios proyectos de ley como castigar los delitos ambientales, continuar con el programa educativo ‘Generación E’ y la reforma tributaria.



Aún desde antes de la irrupción del coronavirus, el 2021 era el año de la ejecución y de cimentar las bases del legado presidencial de Iván Duque. A poco más de un año de las elecciones parlamentarias y a 16 meses de la primera vuelta presidencial, el sol ya empezó a caer sobre las espaldas de la actual Casa de Nariño.



Por esa razón, las expectativas de la sesión anual de planeación estratégica de arranque de año en Hatogrande eran tan altas. Aunque en teoría el mandato presidencial en Colombia es de cuatro años, el lapso real de diseño y ejecución de políticas públicas es un poco más reducidos. De hecho, el presidente Duque viene pidiendo que sus altos funcionarios “pisen” el acelerador desde el año pasado- mucho más explícitamente en su discurso del pasado 20 de julio.



Seis meses después del lanzamiento del plan de reactivación económica, el llamado “Compromiso por Colombia” no hace más que crecer en número de proyectos, monto de las inversiones totales y total de empleos generados. El domingo en Hatogrande la cuenta ya va en más de 500 proyectos, 176 billones de pesos y más de dos millones de empleos en dos años.



Los “retiros” estratégicos fueron una oportunidad perdidas para hacerle al país un corte de cuentas detallado de cómo va el plan de reactivación. En especial, porque una parte importante de los recursos de esos proyectos vienen del sector privado y la instrucción presidencial de “acelerar” no ha sido homogéneamente aplicada para todas las inversiones en cuestión.



Una a una, las seis agendas prioritarias arrancan el año de la “ejecución” con problemas a resolver y temas a acelerar. Por ejemplo, los 100 días de la reconstrucción de Providencia solo comenzaron oficialmente el pasado primero de enero, tras mes y medio de la emergencia.



La sostenibilidad y la innovación, uno de los sellos más característicos de la administración Duque, también requieren pasar con urgencia de los discursos y las promesas a los proyectos tangibles y los logros contantes y sonantes.



Si el presidente Duque en serio considera que un componente fundamental de su legado presidencial serán los temas ambientales- los páramos, la deforestación, las energías renovables- la ejecución en estos frentes es crucial en los próximos meses.



Con respecto a la vacunación el Gobierno enfrenta una de las políticas sociales, logísticas, sanitarias, económicas y comunicacionales más desafiantes de lo corrido del siglo. El capital político y la credibilidad institucional ganados en los anuncios de las vacunas se han desperdiciado dramáticamente durante el mes de enero. Aún si se cumple el compromiso de empezar la inmunización a mediados de febrero, reconstruir esa confianza ciudadana requerirá de una estrategia robusta.



Escuchar al alto gobierno hablar en 2021 en un tono de planeación estratégica más cercano al 2018, es decir, de principios de administración, no deja de preocupar. Ya pasó el tiempo de los planes, con excepción del de vacunación.