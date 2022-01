Más propuestas, más debates

Quedan menos de dos meses para las elecciones de Congreso de la República -que incluyen al menos tres consultas presidenciales- y cuatro meses para la primera vuelta de los comicios para elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño. Si bien el ambiente de campaña se respira por las vallas en las ciudades, los equipos repartiendo volantes en las calles y por la actividad en las redes sociales, falta mucho más espacio para la discusión de los grandes temas.

Ese fue precisamente el llamado que ayer hizo el Consejo Gremial Nacional. El comunicado de los 30 gremios de la producción que integran esta organización considera que “es fundamental pasar de las campañas estrictamente políticas, la mecánica electoral y la preocupación por las encuestas, al debate programático”. De esta manera, vía la presentación y el debate de las ideas en la arena pública, los colombianos podrán contar con los argumentos suficientes para elegir bien.



No se trata de afirmar que la veintena de aspirantes presidenciales no hayan expresado posturas interesantes en las semanas recientes de la campaña. Lo clave es que los candidatos, y sus equipos de asesores, hagan el esfuerzo de integrar en sus respectivas estrategias un despliegue de propuestas y que se animen a construirlas y presentarlas con un poco más de detalle.



Es innegable que la carrera hacia la Presidencia de la República está prácticamente dividida en tres momentos- consultas internas, primera y segunda vueltas- y que, estratégicamente, cada candidato evaluará el momento de lanzamiento o de discusión de propuestas e iniciativas. Pero el momento que atraviesa la Nación -reactivando su economía, luchando contra la covid aún y enfrentando retos en seguridad, corrupción y pobreza- invita a los políticos en campaña, incluyendo a los que aspiran al Congreso, a adelantar el pulso por las ideas. Quienes siguen de cerca la contienda electoral dirán que todos los días los distintos precandidatos presidenciales lanzan opiniones, ideas e iniciativas.



Por ejemplo, en el debate de ayer de la alianza digital entre El Tiempo y la revista Semana la mayoría de aspirantes ratificó que adelantaría una reforma tributaria, con distintos enfoques, mientras que unos pocos desviaron la respuesta hacia temas de corrupción y otras aristas.



Los cambios fiscales y tributarios, a partir del próximo 7 de agosto, son un asunto crucial que la campaña debe profundizar y llegar a más detalle en las próximas semanas. Atención similar merecen la reacción a las recomendaciones de reforma de la Misión de Empleo o los énfasis en las urgentes reformas laboral, pensional y de seguridad social. Los ciudadanos asimismo apreciarían posturas definidas sobre la continuidad o cambio de los programas sociales, la política educativa, la energía, la vivienda y la infraestructura.



No es tradicional en la política colombiana que los votantes decidan a quién apoyar a la Presidencia con base en una agenda o narrativa de corte económico. De hecho, es muy ligero el peso que los llamados asuntos del ‘bolsillo’ o los temas de ‘mesa del comedor’ ejercen sobre la atracción del ciudadano hacia uno u otro candidato. Sin embargo, la coyuntura que atraviesa el país sí está marcada por una preocupación colectiva sobre el desempleo, los ingresos, la inflación y la pobreza.



Es pronto para afirmar que en las elecciones del 2022 la economía, tanto nacional como del hogar, ganará una importancia mayor que la acostumbrada. Sin embargo, por la pandemia y la crisis global generada, dentro de los grandes temas estratégicos del país, el Consejo Gremial llama a los precandidatos a “dialogar, proponer y debatir”, está la hoja de ruta económica.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda