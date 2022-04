Más y mejor comercio

Han sido múltiples y profundos los impactos que ha venido infligiendo la crisis de la pandemia de la covid-19 sobre distintos aspectos de la economía global. Uno de los choques más disruptivos ha sido el experimentado por las dinámicas de comercio alrededor del mundo. Primero las cuarentenas masivas para frenar la propagación del virus y luego las distorsiones en las cadenas de suministro hundieron los flujos del intercambio internacional de bienes y servicios a bajísimos niveles.

Colombia no fue ajena a esas tendencias tanto de reducción como de recuperación. En 2021 las exportaciones nacionales aumentaron en más de 32 por ciento en comparación con el año anterior. Las ventas externas de petróleo y sus productos derivados y conexos, con mayor demanda y mayor precio por la reactivación de la economía global, jalonaron ese repunte. De hecho, de acuerdo al Dane, los más recientes datos de exportaciones muestran que el pasado febrero fue el mejor segundo mes de los últimos cinco años.



No obstante, lo que experimenta actualmente el mundo es un deterioro de esos flujos de comercio, ya que a los desequilibrios de oferta y demanda, las restricciones logísticas por la covid y los altos costos de fletes y contenedores, se suma la guerra rusa en Ucrania.



Un reciente reporte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) estima que el intercambio global se reducirá en 2022 unos 1,7 puntos porcentuales a tres por ciento, debido a los coletazos del conflicto bélico.



Ya se escuchan analistas manifestando preocupación por lo que perciben es el fin de la actual arquitectura internacional de la globalización y el flujo, más o menos libre, de mercancías, servicios, capitales y personas.



Más allá de lo acertado de estas nefastas previsiones, el comercio global sufre hoy profundos desequilibrios que enfrentan también, de una u otra manera, las economías emergentes como la colombiana.



Por eso es crucial entender con claridad las visiones que sobre la política comercial expresan los candidatos a la Presidencia de la República en sus documentos programáticos.



Prácticamente todos los aspirantes, con excepción de Federico Gutiérrez, plantean revisar los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por el país. En medio del choque que vive el intercambio el senador Gustavo Petro, líder en las encuestas presidenciales, propone “renegociar los TLC” y una “política de aranceles inteligentes”. Sergio Fajardo sigue la misma línea de “revisar” estos acuerdos comerciales.



Sin embargo, el balance de los 16 TLCs que Colombia tiene en ejecución, que pública el Ministerio de Comercio bajo la ley 1868 de 2017, está lejos de ser el reflejo de una política fallida. Entre 2005 y 2020 las exportaciones colombianas a países con acuerdos crecieron 9,9 por ciento en valor y 17 por ciento en volumen frente al aumento general de 2,6 por ciento y 2,3 por ciento respectivamente.



Estos acuerdos comerciales, hoy en la mira de la mayoría de candidatos, han contribuido a la diversificación de las ventas externas del país ya que el 55 por ciento del incremento en exportaciones no minero-energéticas corresponden a nuevos productos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda