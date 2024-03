Mejor dedicarse a gobernar

El pasado viernes, en el sector epicentro del Paro Nacional de 2021 en Cali, el presidente de la República, Gustavo Petro, amenazó con reformar la Constitución ante la dificultad de aprobar sus reformas.



“Si esta posibilidad de tener un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar esa Constitución, porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sentenció el primer mandatario.

Les asiste la razón a quienes intuyen que este polémico anuncio está orientado a distraer la atención a las recientes dificultades políticas del Gobierno, incluido el golpe mortal a la reforma de la salud en el Senado.



No obstante, este ‘globo’ toca a la Carta Política de 1991, lo que lo convierte en suficientemente serio como para ignorarlo.



Han sido precisamente convocatorias constituyentes los primeros pasos que han dado regímenes populistas y autoritarios en América Latina para perpetuarse en el poder.

El primer aspecto a analizar de la propuesta presidencial son los motivos que esgrime Petro para cambiar la Constitución.



El jefe del Estado conecta el difícil tránsito de sus reformas por el Congreso como una prueba de la necesidad de su transformación. Al contrario del argumento petrista, que el Legislativo ejerza su función de contrapeso a las iniciativas del Ejecutivo constituye un reflejo del buen funcionamiento de las instituciones. “No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”, amenaza Petro.



Olvida convenientemente el Presidente que el Congreso tiene asimismo origen legítimo en el voto popular.



Un segundo tema tiene que ver con la posibilidad de concertación de esas iniciativas presidenciales, hoy empantanadas en el Legislativo. El primer mandatario acepta la concertación y el diálogo, “pero, con el pueblo en las calles”.



Pero, tras un año de presentación del paquete de reformas, el entusiasmo ciudadano no ha acompañado ninguna de las propuestas, a pesar de los reiterados llamados del Gobierno.



La ventana de oportunidad de transformar el sistema de salud, las normas laborales y el régimen de pensiones se está cerrando ante la intransigencia ideológica de la Casa de Nariño.

Al final, ese diálogo “en las calles” termina sonando más a chantaje a los legisladores que una genuina voluntad de conciliar.



Tercero, en su discurso Petro descarta la idea del Acuerdo Nacional -que nunca prosperó- y reitera que su administración sufre de una “persecución”.



El presidente de la República sigue transitado el peligroso camino de señalar culpables externos de la incapacidad del Gobierno Nacional de materializar las altas expectativas con las que llegó al poder. Que la agenda del ‘cambio’ continúe mayoritariamente en el ámbito de los discursos y las promesas es una responsabilidad del mandatario y su equipo.



Es muy complicado protagonizar un mandato de transformación social exitosa con niveles de ejecución históricamente bajos, con un desdén por los técnicos, con un irrespeto por las normas y con una desconexión entre las prioridades del Gobierno y las urgencias ciudadanas.



Pero lo más grave de este anuncio no es la dificultad de hacerlo realidad vía Congreso y votos, sino el ambiente de campaña permanente y excesiva politización que genera.



Lo que el país necesita hoy es una administración enfocada en gobernar en sus distintos ámbitos: la ejecución, la implementación y la retroalimentación. Una economía en desaceleración y deseosa de inversión requiere de un entorno social, político y de negocios estable, predecible y seguro. Todo lo contrario a lo que produce una distracción como convocar una Constituyente, para evitar gobernar.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda