Mensajes desde el balcón

El pasado martes el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció un discurso desde el segundo piso del palacio de Nariño ante los asistentes a una marcha convocada por el mismo gobierno para defender su agenda de reformas. El primer mandatario no sólo definió las razones detrás de las tres iniciativas que presentará al Congreso -la de salud, laboral y pensional- sino también lo hizo en un tono radical y polarizante que recuerda su paso por la alcaldía de Bogotá.

Mientras varios ministros del despacho y líderes de la bancada parlamentaria oficialista insistieron en días recientes en mensajes conciliadores sobre el respeto de los canales institucionales, el jefe del Estado apeló a las emociones y no a las razones como protagonistas del debate de las reformas. Blandiendo viejos pero efectivos ‘cocos’ de la izquierda como el ‘neoliberalismo’ -que habría traído supuestamente hasta la covid- Petro desconoce flagrantemente los avances que la sociedad colombiana ha experimentado en los últimos 30 años.



No se trata de desconocer que tanto el sistema de salud como el régimen pensional y las normas laborales requieren hoy transformaciones, unas más drásticas que otras. Tampoco de desdeñar que, aún en junio pasado, en medio de una dinámica reactivación económica y recuperación de millones de empleos, la mayoría del electorado colombiano votó por el despliegue de una serie de reformas sociales y económicas. La administración Petro goza del mandato de las urnas para promoverlas y de una aplanadora legislativa para aprobarlas.



No obstante, en vez de presentar los detalles de estos cambios, el porqué de su implementación y su ruta por vías institucionales, Petro está optando por la retórica populista que divide la sociedad entre ‘pueblo’ y oligarquía’, entre los buenos puros y los malos infames. Despierta preocupación que, por ejemplo, para defender su reforma laboral, el mandatario acuse a los empresarios de esclavistas. “¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores?”, fue uno de los mensajes desde el balcón presidencial. Al final de cuentas, lo que Petro llama las “leyes del neoliberalismo” -ley 50, ley 100 y se podría añadir la ley 142 de servicios públicos, con el decreto sobre la regulación- constituyen el cuerpo legislativo que materializó en primera instancia las promesas de la Constitución de 1991. Es inevitable que, tres décadas después, esta arquitectura amerite revisiones, ajustes y una mayor lectura autocrítica de sus limitaciones. Pero, otra cosa, muy distinta, es dinamitar estos diseños institucionales para implementar un giro estatista, en repudio al esfuerzo de la Carta Política de combinar lo mejor de las esferas pública y privada. No hay que llamarse a engaño: las ‘reformas del cambio’ simbolizan un desmonte de estos desarrollos legales de la Constitución de 1991 en materia económica.



Otro de los mensajes giró en torno al significado de la victoria petrista en las urnas. El mandato de la mayoría del electorado no se puede traducir en un camino reformista construido sobre poner a unos colombianos en contra de otros, o en una dicotomía falsa entre “negocios” y “derechos”. De hecho, la apuesta de la Casa de Nariño a una masiva movilización popular el martes pasado que simbolizara el apoyo masivo a su agenda no dio sus frutos. Más aún, las marchas de la oposición lograron atraer varias veces más el número de manifestantes a las calles. En conclusión, el presidente Petro definió su ‘cambio’ como un pulso divisivo y de polarización que desconoce avances, exacerba emociones y estigmatiza la iniciativa privada.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

