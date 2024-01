Por varios años ya la promoción de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) ha sido un elemento fundamental en las políticas de transición energética. Dentro de estas energías, la reglamentación nacional incluye eólica, solar, pequeños aprovechamientos eléctricos, biomasa, geotérmica, los mares y el hidrógeno verde y azul.



Ese proceso de cambio, que implica la transición, conlleva el impulso y el desarrollo de estos proyectos de energías renovables para que dejen de ser minoritarios y eleven su contribución.



El esfuerzo tanto de inversionistas privados como del Gobierno Nacional apunta a un futuro, no muy lejano, en el cual la matriz energética y la mayoría de sectores económicos opere lo más limpio posible y lo mínimo dependiente de los hidrocarburos y otros energéticos. No obstante, lo que hace unos pocos años se perfilaba como una industria con un alto potencial de crecimiento y despliegue, hoy enfrenta desafíos, que, sin impactar ese futuro optimista, invitan a unas proyecciones más aterrizadas.



Brindar unas metas realistas constituye la más valiosa contribución del reciente reporte de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia sobre el balance del año pasado y las perspectivas para este 2024. El gremio que recoge a unas 90 compañías alrededor de las FNCER muestra un 2023 en el cual entraron 25 proyectos solares con 208 megavatios, aumentando en 70% la capacidad instalada previa. Por 13 departamentos, hoy en día, medio centenar de proyectos generan el consumo equivalente a una ciudad como Bucaramanga.



Es evidente que ya existe una gran brecha entre la importancia de la generación con renovables como la eólica y la solar, en especial en los discursos del presidente de la República, Gustavo Petro, y el desarrollo tangible de las iniciativas energéticas renovables en los territorios. En otras palabras, se está presentando peligrosamente una discordancia entre un Gobierno promotor de las FNCER en su narrativa y un aparato institucional que envía las señales equivocadas a empresarios e inversionistas del sector.



No es sencillo para una asociación como SER Colombia equilibrar la potencialidad optimista de un futuro de energías renovables con un presente donde la entrada de los megavatios se demora por trámites, complicaciones regulatorias y tiempos excesivos. Lo anterior deriva en complicaciones para que los proyectos alcancen el cierre financiero que, por ende, amenazan sus viabilidades.



El panorama para 2024 en energías renovables luce claro: mientras unos 22 proyectos con 1.240 megavatios están muy cerca de iniciar operación, alrededor de 1.800 megavatios adicionales estarían contingentes a resolver sus trámites.



El informe de SER Colombia ayuda a dimensionar el costo de un presente engorroso y demorado sobre un futuro con un inmenso potencial, optimismo sectorial y compromiso empresarial. Es momento ya para el Gobierno Nacional de entender cómo los trámites ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la Upme, los operadores de red y permisos ante otras entidades están frenando una entrada mayor de energía renovable y, con ello, la deseada transición energética.



No deja de ser lamentable que, por falta de articulación interinstitucional, ajustes regulatorios, demoras en los tiempos normativos, alternativas de financiamiento, entre otros factores, la energía de un sector se disipe, literal y figurativamente. Sin perder ese optimismo, estas metas realistas en renovables permiten entender mejor tanto los avances como la dimensión de lo que se retrasa o eventualmente podría perderse.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda