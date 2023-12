Mínima prudencia

Hoy continúa el cronograma oficial de la discusión del aumento del salario mínimo por parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El turno es para la presentación por parte de los empresarios y las centrales obreras de sus respectivas propuestas para este incremento. Antes de este viernes, cuando vence el primer plazo para llegar a un acuerdo, las partes negociarán por dos días a partir de sus posturas en la mesa.



Sea este el momento de reiterar el llamado a la prudencia en esta definición tripartita que entra a su recta final. Han sido ya dos los aumentos consecutivos por encima de dos dígitos (10,06 por ciento para 2022 y 16 por ciento para 2023) que respondieron tanto a la coyuntura política como al momento económico.



Ante los más recientes resultados de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre (10,15 por ciento) es muy probable que el salario mínimo para 2024 supere por tercera vez los dos dígitos. De hecho, la inflación anual de los hogares pobres y vulnerables registró un 9,23 por ciento y un 9,85 respectivamente.



Este piso para el incremento se sintonizaría con la intención tanto legal como económica de proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores más humildes y sus familias. Más aún, la mesa no ha podido alcanzar un acuerdo sobre la productividad -negativa en este año y la laboral por hora en 0,76 por ciento- que, en la fórmula tradicional, pueda sumarse a la inflación.



Lo cierto es que, de acuerdo a los datos oficiales del Dane, el número de colombianos devengando el salario mínimo experimentó un serio desplome en los últimos doce meses. Entre enero y octubre de 2022 la organización nacional estadística contabilizó 3,78 millones de trabajadores ganando la remuneración mínima, mientras que, en el mismo período de este año, este grupo cayó a los 2,51 millones.



Solo el 11,3 por ciento de la población ocupada será afectada por la decisión del salario mínimo y el 47,1 por ciento devenga menos de la remuneración mensual legal. Estos guarismos apuntan a un aspecto que debería incorporarse a los debates no sólo del incremento del mínimo sino también del proyecto de reforma laboral que empieza su trámite parlamentario.



Se trata de la informalidad laboral que, a pesar de unas reducciones de algunos puntos porcentuales, continúa registrando niveles demasiado altos que reproducen la vulnerabilidad de la mitad de la población trabajadora del país.



Tanto el pulso tripartito del aumento del salario mínimo como el debate legislativo de los cambios en las normas laborales no pueden dejar de lado la ponderación de medidas y decisiones que estimulen la creación de empleo formal, en especial por parte de las empresas privadas.



Soslayar los incentivos para generar nuevos puestos de trabajo -en mipymes que concentran una mayoría de ocupados- no solo se traducirá en una débil reactivación económica sino también en la continuidad de la distorsión del mercado laboral colombiano.



Un incremento desbocado, que desatienda esa urgencia del sector privado, quizás brinde réditos políticos a sindicatos y al Gobierno Nacional, pero hundirá el ya de por sí deprimido panorama de las empresas.



Es ingenuo pretender borrar el componente político presente en estas sesiones de la comisión de concertación entre Gobierno, empresarios y centrales obreras. Todo lo contrario, si la Casa de Nariño entiende el costo político de una economía incapaz de levantarse en el 2024 y un deterioro del mercado laboral que se sincroniza con el freno en las actividades productivas, propenderá por ese balance entre proteger los ingresos de los más pobres con los incentivos a crear empleo y a crecer.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda