Momento de la prudencia

El gobierno Petro presentó al Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2024. La propuesta oficial apunta a un nuevo aumento del gasto público, el cual no parece conveniente en la actual situación de la economía, marcada por la desaceleración, la incertidumbre, la inflación disparada y mayores cargas impositivas. En la iniciativa gubernamental el gasto público nacional alcanzaría los $435 billones en 2024, un 7,2% más que los $405,6 billones presupuestados para este año.



El Legislativo se dispone a considerar el proyecto de adición al presupuesto de este año que propone gastar prácticamente todo el recaudo adicional que espera recibir la Nación por la reforma tributaria aprobada en la anterior legislatura, la mayor desde la de 1985. Las erogaciones del Gobierno sin esa nueva adición ya habían aumentado en este 2023 en tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Hacienda.



Si el Congreso aprueba lo que ha pedido el Gobierno, y si se cumplen las proyecciones oficiales de recaudo y de crecimiento de la economía, el gasto público de la Nación alcanzaría el 26% de toda la producción de la economía este año, un máximo histórico. Una lectura inicial indicaría que el mandato popular que el presidente Petro recibió en las urnas es precisamente el de gastar a manos llenas para atender a las altísimas expectativas sociales y económicas del electorado con respecto al primer gobierno de izquierda del país.



Aun cuando el fortalecimiento del Estado es necesario y buena parte de las promesas de la administración se cumplirán desde una chequera abultada, este extraordinario aumento del gasto público parece inconveniente tanto por razones coyunturales como estructurales. Por una parte, Colombia necesita un ajuste fiscal mayor y rápido, no con la gradualidad con la que lo planea el gobierno. Si bien en sus planes, la deuda del gobierno nacional se estabilizaría en cerca de 57% del PIB, el gran aumento del recaudo tributario reciente permite una más rápida reducción que redundaría en una reducción de la alta prima de riesgo y de las tasas que hoy paga el país por el endeudamiento. Una mayor disciplina fiscal, teniendo en cuenta ese entorno y esas perspectivas, nos serviría a todos. De tiempo atrás, y en gran parte por los efectos de la pandemia de covid-19, Colombia tiene un gran desbalance en las cuentas externas y en el balance fiscal. Pese al ajuste fiscal, que proyecta reducir el déficit al 3,5% del PIB, la economía tiene que pagar el gemelo de ese déficit: el desbalance con el exterior. La mejor manera de mantener el bienestar y revertir la fuerte devaluación del peso colombiano es que la Nación dé un timonazo en materia fiscal, no para aumentar el gasto sino para reorganizarlo y reducirlo. Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado grande.



A este panorama de vulnerabilidad fiscal y externa hay que agregarle que el Plan Nacional de Desarrollo y la ambiciosa agenda de reformas del gobierno vienen con facturas de valor incierto. En el Plan el Congreso buscará agregar partidas de gasto y como ha quedado claro recientemente, aún no sabemos cuánto costarán las reformas ni la magnitud de su impacto fiscal combinado.



Las múltiples demandas a la reforma tributaria añaden otro factor de incertidumbre que debe considerar el gobierno para reducir el riesgo a través de acciones precautelativas. Finalmente, no podemos confiar en que se mantendrá la capacidad de seguir aumentando el recaudo que ha reportado la Dian, en un contexto de desaceleración de la economía y cuando el ingreso nacional apenas crecerá este año. Es momento de prudencia fiscal y austeridad inteligente.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda