Momento para el cuidado

Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó otros seis casos del coronavirus covid-19 en Bogotá, Medellín y Cartagena. La cifra total de contagiados en Colombia ascendió a nueve, solo cinco días después de la detección del primer caso.

También la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro al virus de Wuhan como una “pandemia”, poco más de dos meses después del estallido de la epidemia en China. Para la organización, el número de casos, decesos y países afectados probablemente aumentará en los próximos días y semanas.



Ante el aumento de los contagiados en Colombia, varias autoridades tomaron decisiones. A partir de las cero horas de este jueves los viajeros procedentes de España, Francia, Italia y China tendrán aislamiento preventivo por dos semanas.



El presidente, Iván Duque, anunció medidas de alivio a las empresas de turismo y aerolíneas: aplazar impuestos y otras obligaciones, importación de material médico y línea de crédito de 250 mil millones de pesos para estos sectores.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó la alerta amarilla en la capital. Las entidades de salud tendrán que priorizar casos y liberar espacio en la red hospitalaria, y solicitó el aplazamiento de cualquier evento público y privado de más de mil personas.



El Ministerio de Trabajo se sumó a las iniciativas mediante la promoción del teletrabajo, la posibilidad de horarios flexibles y disminuir la necesidad de reuniones presenciales y concentraciones de varias personas.



Por último, las autoridades económicas reiteraron la solidez de los fundamentales de la economía nacional.



Si bien son múltiples los frentes de política para enfrentar esta pandemia global a nivel local, no todos deben activarse al mismo tiempo. Por ejemplo, instrumentos de política fiscal o monetaria, sin importar su margen actual, aún no son necesarios.



El abanico de medidas, sectoriales y sanitarias, junto a las estrategias de prevención e información, deben implementarse de la manera más rigurosa e intensiva posible. La prioridad máxima que debe tener hoy la sociedad colombiana en esta crisis es reducir el número de contagios para mantener la pandemia en niveles manejables.



La prevención de la transmisión del coronavirus es tarea de toda la sociedad: gobierno, agentes económicos y ciudadanos. Las medidas gubernamentales deben acompañarse de cambios comportamentales y de hábitos dentro de la ciudadanía.



Los expertos en salud pública destacan el llamado “distanciamiento social” como un arma efectiva de prevención. Cambiar la forma de saludare y autoaislarse ante gripas o problemas respiratorios reducen los contactos peligrosos.



Por más que las autoridades inviten al teletrabajo, esto requiere que empresas, directivos y trabajadores estén dispuestos a transformar su mentalidad y su disposición a trabajar desde la casa.



Prácticas como lavarse las manos y desinfectar espacios constantemente deben ser asumidas como medidas de protección no solo personal, sino también de los otros. Transformar los ámbitos laborales no es tarea fácil, pero una crisis como esta podría acelerar cambios en las organizaciones que deberían ser bienvenidos.



Para el Gobierno, la misión es manejar la pandemia y, al mismo tiempo, proteger la actividad de la economía y los empleos. Es momento de ponderar si son necesarias decisiones más drásticas, que han tomado otros países, a pesar de que tengan un impacto en el corto plazo en algunos sectores económicos.



Enfrentar el coronavirus en Colombia podría ser una oportunidad para cambiar el ámbito laboral, apreciar las instituciones y unirnos en torno al cuidado.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda