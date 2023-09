Motivos suficientes

Hoy la junta directiva del Banco de la República celebra una reunión que incluye decisión sobre el nivel de la tasa de interés de intervención. Este encuentro de los codirectores del Emisor viene acompañado de expectativas ya que, hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Asociación Bancaria firmaron un comunicado conjunto en que instan al banco central a marcar una senda de reducción de las tasas de interés.



Dentro de las razones del jefe de las finanzas públicas, miembro de esa junta, y los gremios de los industriales y los bancos para la petición estaban el efecto negativo en la dinámica económica de la política monetaria actual y la necesidad de reactivar al aparato productivo ante la desaceleración.



Estos llamados, sumados a la tendencia descendente de la inflación en los últimos cinco meses, llevaron a los analistas y expertos a debatir si ya era el momento para que el Emisor iniciara la disminución de las tasas (hoy en 13,25 por ciento).



No obstante, los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Dane correspondientes a agosto pasado ratificaron tanto la ruta de caída de la variación anual (11,43 por ciento) como los altos niveles en los que se encuentran la inflación sin los alimentos ni los energéticos.



En otras palabras, la buena noticia de la tendencia a la baja debe analizarse en conjunto con preocupantes señales de persistencia en presiones inflacionarias de los combustibles, alojamientos, servicios públicos y otros regulados.



De hecho, el ritmo en que la inflación en Colombia está descendiendo está más lento de lo esperado, generando expectativas a final de año alrededor del 10 por ciento, o algunos puntos porcentuales menos.



A pesar del alivio en la disparada de precios de los últimos meses, estos niveles que prevén los analistas continúan marcando demasiado alto para los rangos que busca el Banco de la República. Esa lentitud resalta todavía más cuando se miran los datos de inflación en otras economías de la región como Chile (5,3 por ciento en agosto), Perú (5,6 por ciento), México y Brasil (4,6 por ciento).



A lo anterior se deben añadir los efectos que ya empiezan a experimentarse del fenómeno de El Niño en los precios de los alimentos y en el comportamiento del sector energético, así como las consecuencias que se registrarán en los próximos meses.



También se tienen que sumar los impactos de las alzas sobre los precios de la gasolina, y la eventual subida del diésel, y evaluar con cuidado qué salga de los esquemas de subsidios a los taxistas que está contemplando el Gobierno Nacional.



Este comportamiento de los precios no le quita fuerza a la preocupación expresada por empresarios, industriales y banqueros sobre el choque de la desaceleración de la economía en el aparato productivo.



El consumo y la confianza de los hogares colombianos ya siente el efecto del encarecimiento del costo del dinero. Sin embargo, el futuro arranque de la baja de las tasas de interés no constituirá una varita que mágicamente resolverá los retos de una economía desacelerada; será necesario un robusto plan contracíclico de reactivación que aún el Ejecutivo está pendiente de desplegar y detallar.



En conclusión, el presidente de la República, Gustavo Petro, se equivocó al declarar anticipadamente que la inflación en Colombia estaba “vencida”. Hoy la junta del Banco de la República tomará su decisión sobre tasas en medio de un escenario de descenso de la inflación, pero a un ritmo lento y con unas perspectivas de corto plazo no muy halagüeñas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda