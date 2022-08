Movilidad y seguridad

Dos de los retos urbanos más complejos que enfrentan la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el resto de mandatarios de las grandes capitales en el país son la movilidad y la seguridad. Tanto la congestión vehicular como la acción de los delincuentes de todos los niveles de peligrosidad minan día a día la calidad de vida de millones de ciudadanos, impactan la competitividad de las economías y afectan la percepción de la gestión local.

La capital de la República es desafortunadamente un ejemplo de esto. Un reciente informe del diario EL TIEMPO con datos de la Secretaría Distrital de Movilidad refleja la caída en la velocidad promedio de los principales corredores viales del Distrito Capital en el primer semestre de este año. Si bien Bogotá registra una velocidad de 25 kilómetros por hora -ya de por sí baja-, ocho de las 10 principales avenidas reportan un promedio menor.



Las 39 obras de construcción y los 103 frentes de obra que actualmente tiene Bogotá pronostican que los trancones seguirán reduciendo la movilidad y la calidad de vida capitalina. Si a lo anterior le añadimos el crecimiento del parque automotor -la tasa de motorización se duplicó en la última década- y las dificultades del transporte público masivo -recrudecidas por los efectos de la pandemia del covid-19-, no se vislumbra en el futuro cercano perspectivas de mejoría sustancial.



Guardadas las debidas proporciones, la movilidad golpea las ciudades colombianas. La más reciente medición de Pulso Social del Dane, correspondiente a julio pasado y publicada ayer, muestra que en las 23 capitales los habitantes se demoran un promedio de 43,9 minutos en desplazarse de su casa al trabajo.



En otras palabras, las innumerables horas que pasan los colombianos, mayoritariamente en el transporte masivo articulado, para ir y volver de sus sitios laborales, impactan la competitividad de las economías urbanas. Mucho peor ahora que se conocen las ventajas del trabajo en casa y del trabajo remoto. Las herramientas de los gobiernos locales para atender esta tragedia urbana de los trancones -como las restricciones del pico y placa, entre otras- lucen anticuadas, gastadas e ineficaces ante la magnitud del problema. A la movilidad hay que sumarle los desafíos de seguridad urbana. La misma encuesta de Pulso Social muestra que, por ejemplo, en Bogotá 56% de los capitalinos se siente inseguro caminando solo o sola por su barrio durante el día. De acuerdo a Bogotá Cómo Vamos -iniciativa de esta casa editorial con otros aliados- a finales del año pasado 8 de cada 10 bogotanos se sentían inseguros.



Es justo reconocer que el Distrito Capital y las autoridades policiales han identificado que el deterioro de la seguridad -reflejada en continuas masacres y asesinatos colectivos- responde en mayor proporción a venganzas entre organizaciones criminales. No obstante, los asaltos a establecimientos comerciales, los hurtos a personas y, en especial, la creciente violencia contra las víctimas en los robos de celulares, alimentan una percepción de inseguridad colectiva dentro de los capitalinos. En otras capitales del país, como Cali y Barranquilla, estas percepciones también merecen atención.



Mientras tanto, a nivel nacional, desde el Ministerio de Justicia se abre la discusión sobre medidas de justicia restaurativa en las que el delincuente no vaya a la cárcel y repare materialmente a sus víctimas. En unas ciudades plagadas de ladrones, con mayor violencia en los robos y con impunidad alta para los perpetradores, estas propuestas se sienten desconectadas con la preocupación ciudadana y el deseo de protección.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda