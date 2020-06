Hoy Colombia llega a 93 días de aislamiento preventivo en medio de una extensión de las medidas restrictivas hasta el próximo 15 de julio.



De hecho, el mensaje del presidente Iván Duque en su programa televisivo del pasado lunes estuvo orientado a que los colombianos se hagan “a la idea” de que el país convivirá con la pandemia por lo que resta del año.



“Hay que prepararse para un Día del Amor y la Amistad, un Halloween y una Navidad con coronavirus”, afirmó el primer mandatario. Las implicaciones de estas declaraciones presidenciales no son pocas y cubren tanto el comportamiento de individuos, hogares, empresas y Estado, como la recuperación de la actividad económica.



En primer lugar, cambia la manera de abordar el aislamiento. El anuncio de la extensión de la cuarentena fue recibida con críticas y escepticismo, ya que, afortunadamente, el confinamiento no es el mismo que la mayoría de colombianos experimentó en abril pasado.



En su versión más estricta y ampliada, la cuarentena retardó el ritmo de crecimiento de los contagios, pero infligió un altísimo costo económico y social al país. De acuerdo al Indicador de Seguimiento de la Economía del Dane, en el mes de abril, en pleno confinamiento, la actividad productiva se desplomó un 20,06 por ciento.



Vivir el segundo semestre del año con el coronavirus allá afuera, y sin vacuna, implica encontrar fórmulas de mantener aisladas a poblaciones en riesgo y a aglomeraciones de contagios, mientras varios sectores de la economía se reactivan.



La opción del confinamiento total fue un recurso extremo y útil que ya ha perdido su potencia, tanto por la fatiga colectiva, como por el alto precio en empleo, actividad empresarial y pérdida de ingresos que hay que pagar.



De hecho, el pasado fin de semana la Policía Nacional intervino más de 2.200 fiestas en casas, tiendas, discotecas y prostíbulos.



Además, la cuarentena termina por exacerbar previas inequidades sociales e incluso profundiza la brecha entre quienes pueden teletrabajar y quienes no, entre quienes cuentan con conectividad y quienes no.



Es clave entonces separar las medidas futuras entre las que van reduciendo el aislamiento a unas poblaciones en riesgo y las destinadas a reforzar el distanciamiento social.



En otras palabras, llegar a Navidad con coronavirus implica ir suavizando el confinamiento en simultánea con reforzar el distanciamiento y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Un ejemplo de lo anterior es el primer día sin IVA, en el cual 84 peligrosas aglomeraciones de compradores en ciudades como Bogotá desacreditaron la jornada ante los ojos de la opinión pública.



En esa dirección son bienvenidas iniciativas como la de “Colombia arranca seguro” de la Andi y Accenture, que combinan el comportamiento ciudadano con el seguimiento a las medidas de protección sanitaria.



Más allá de etiquetar estas iniciativas como ‘cultura ciudadana’, queda claro que para reabrir la economía, en medio de pandemia, se requiere tanto de decretos e incentivos como de autocuidado y responsabilidad individual. Insistir en la necesidad de que los ciudadanos se cuiden mutuamente y adopten cambios comportamentales no significa eximir al Gobierno y a las empresa privadas de sus responsabilidades y deberes. Todo lo contrario, la gravedad de la amenaza de la pandemia demanda el compromiso de todos los actores sociales.



En segundo lugar, el resto del año con coronavirus empuja al Gobierno, las empresas, los hogares y las personas a combinar la protección sanitaria con el retorno a las actividades productivas. En este periodo, convivir con la pandemia requerirá más énfasis en el distanciameinto social que en el aislamiento.



Francisco Mirando Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda