Ni tanto que queme al santo

Estos días de discusión del proyecto de reforma tributaria, liderado por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, han venido dejando claro tanto sus avances como sus alertas rojas. Una de las alarmas que ha disparado la iniciativa del presidente Petro tiene que ver con los altos niveles de carga efectiva de impuestos que terminarían cayendo sobre los hombros no solo de las empresas de todos los tamaños sino sobre los accionistas y las personas naturales.

En primer lugar, la Casa de Nariño y el equipo económico debe revisar la conveniencia de mantener una meta de recaudo de 25 billones de pesos o 1,72 por ciento del PIB de 2023. Sin negar la complejidad de los objetivos de la propuesta- completar el ajuste fiscal y cumplir con las altas expectativas de gasto social- queda la duda del impacto de extraer, en momentos de desaceleración y deterioro del entorno global, la reforma tributaria más ambiciosa registrada de los bolsillos de empresas y hogares.



Un segundo aspecto tiene que ver con el peso que la nueva carga impositiva ejercerá sobre el mismo universo de contribuyentes- personas naturales y jurídicas- de siempre. Las advertencias vienen de los más diversos sectores productivos, gremios y de centros de investigaciones económicas. La combinación de elevadas tasas de impuesto de renta a las empresas- grandes, medianas y pequeñas, con impuestos a los dividendos y a las ganancias ocasionales, reducción en las deducciones y otros gravámenes específicos terminará por disparar la tributación efectiva, desincentivando las inversiones y disminuyendo el atractivo de Colombia frente a otras economías de la región.



Una situación similar se registraría con el impuesto de renta a las personas naturales que alcanzaría niveles muy altos, sin ampliar la base gravable. De acuerdo a cálculos de Anif los aumentos en la tasa efectiva de tributación a los colombianos que ganen más de 10 millones de pesos caerían en el rango entre 4.3 y 8.5 puntos adicionales.



Si bien el mensaje del gobierno Petro ha sido que paguen mucho más las empresas y los hogares con mayores ingresos, no sobra recordar que han sido precisamente los empresarios y los asalariados los que han sostenido altos incrementos del recaudo de impuesto de renta en los años recientes. De hecho, la más reciente reforma tributaria fue financiada con 11 billones de pesos por el sector privado nacional. Un tercer elemento a destacar son los nuevos impuestos al sector extractivo.



Aunque el pasado viernes el ministro Ocampo anunció que se eliminaría el gravamen del 10 por ciento a las exportaciones extraordinarias de oro, en estos momentos quedaría incluida la carga adicional a las ventas externas de petróleo y carbón, así como la eliminación de la deducibilidad de las regalías. Ya los gremios de la industria de hidrocarburos han alertado sobre el riesgo de ese tributo sobre no solo a los proyectos en explotación sino también a los nuevos de exploración. Los efectos de estas medidas se sentirían tanto en las finanzas públicas y recursos para las regiones productoras como en la decisión de inversión de las empresas petroleras.



Cuarto, el proyecto del presidente Petro no ha detallado los destinos de los 25 billones de pesos que aspira sacar de la economía en momentos de desaceleración. Tampoco queda claro el esfuerzo de ahorro, austeridad y eficiencia del gasto público al cual el Gobierno Nacional se comprometería como contraparte a este ambicioso recaudo. Las empresas y los hogares colombianos empujaron y financiaron la senda de reactivación dinámica que ha venido experimentando la economía nacional. Es hora de ponderar qué tanto más carga pueden asumir para un Ejecutivo, listo para gastar pero renuente a apretar su cinturón.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda