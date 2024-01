No es el momento

En el arranque del 2024 la idea de otra reforma tributaria viene rondando la cabeza tanto del presidente de la República, Gustavo Petro, como de al menos dos de sus ministros: Ricardo Bonilla de Hacienda y Guillermo Jaramillo de Salud.



No contento con aprobar nuevas cargas impositivas por el monto récord de $20 billones en 2022, el Gobierno quiere impulsar más impuestos para, en palabras del jefe de las finanzas públicas, “corregir un defecto de la tributaria de 2022”.

Si bien es cierto que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles algunas medidas de la más reciente reforma de impuestos, como la no deducibilidad de las regalías para el sector extractivo, la pregunta que hay que hacerse es si éste es el momento apropiado para abrir a discusión subir gravámenes.



Espantando por un pelo el ‘fantasma’ de la recesión técnica, con los motores paralizados tras nueve meses consecutivos en caída, con retos para atraer inversiones y apenas iniciando tímidamente la senda de reducción de las tasas de interés, cabe poner en duda si la prioridad económica está en la “corrección” de lo que no quedó bien de la tributaria vigente.



A lo anterior hay que sumar las recientes y desacertadas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en las que, ante las angustias financieras del sistema de salud y de las EPS, pide otra reforma de impuestos para “poner a las empresas a que paguen la plata que dejaron de pagar”.



Con un objetivo diametralmente opuesto a la propuesta de Petro y Bonilla -orientada a bajar la carga a las empresas y subirla a las personas- Jaramillo encarnó con sus palabras la tendencia general del gobierno Petro a que la única salida sea cobrar y cobrar tributos a los actores económicos.



Como era de esperarse, el Ministro de Hacienda salió a descartar las aseveraciones de su colega del ministerio de Salud con un contundente: “Dejémoslo a él que divague”.



La única vocería oficial del gabinete ministerial en materia fiscal debe ser la de la cabeza de la cartera de las finanzas públicas. Cualquier otra intervención, como la de Jaramillo, no solo despierta alarmas sino también confunde los mensajes gubernamentales sobre las metas y la racionalidad detrás de impulsar un nuevo cambio en las reglas del juego tributario.



Divagaciones o no, contrasta el afán y la insistencia del presidente Petro y su equipo económico en torno a materializar cargas impositivas adicionales -esta vez a los ciudadanos- con la difusa respuesta a la urgencia de una estrategia de reactivación económica. En medio de una desaceleración de la economía, no deja de preocupar la ausencia de un plan coherente e integral para dinamizar el comercio y las industrias manufactureras y recuperar la construcción de vivienda.



Ese deseo instintivo de derivar más y más recaudo de la economía -empresas primero y ahora ciudadanos- resalta abruptamente con los bajos índices de ejecución que vienen minando la gestión de la administración Petro.



Con las arcas llenas por la reforma tributaria de 2022 y ya a pocos días del año y medio de mandato, brillan por su ausencia resultados tangibles asociados a la mayoría de las promesas de cambio, en especial las sociales, las económicas y las regionales que llevaron al primer mandatario al poder.



No puede haber mayor distancia entre esa búsqueda de “corregir” los faltantes de la pasada reforma vía más tributos a los colombianos y la inexistencia de una política de austeridad y eficiencia en el gasto público con la dimensión suficiente para despejar críticas sobre derroches y séquitos. Hablar de más impuestos, en medio de la apagada de motores de la economía, crea la incertidumbre empresarial y ciudadana que aleja la recuperación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda