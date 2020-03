No más pactos

“Me reuniré esta semana con el Consejo Gremial para que hagamos un pacto por el empleo”.



Así respondió el entrante Ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, a una pregunta de este diario sobre el balance de los llamados “Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleos”.

En la entrevista, publicada ayer en Portafolio, el nuevo jefe de la cartera laboral pone sus esperanzas en la implementación de los incentivos tributarios y de la economía naranja de la reforma tributaria para la generación de empleo.



Asimismo, Cabrera no hace un balance de los resultados de los “Pactos por el Crecimiento” porque “apenas estamos arrancando, pero la idea es hacer seguimiento permanente”.



Lo cierto es que el pasado 5 de agosto, el gobierno del presidente Duque suscribió 12 pactos con los sectores del cacao, carne, industria agroforestal, turismo, BPO, economía naranja, software y TI, moda, construcción, industrias del movimiento, alimentos procesados y químicos.



Esa primera ronda de acuerdos sectoriales cubrió alrededor de 45 gremios de la producción y más de 60 entidades del sector público. Las metas anunciadas eran muy ambiciosas: generar para 2022 unos 850 mil nuevos empleos y aumentar en 13,4 billones de pesos la producción de los sectores firmantes. El total de las exportaciones de estos sectores pasaría de 6,7 mil millones de dólares en 2018 a más de 10 mil millones de dólares en 2022.



Una segunda ronda de los “Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleos” fue suscrita a fines de enero pasado. Otros 10 sectores se sumaron a los 12 iniciales: frutas, lácteos, farmacéutico, palma, pesca y acuicultura, agroindustria de caña de azúcar, minería, hidrocarburos y energía.



Esta segunda ronda aumentó los gremios participantes a 110 y las metas propuestas para 2022 a un incremento de 57 billones de pesos en productividad, y a la creación de 1,1 millones de nuevos empleos.



Como lo afirmó el propio presidente Duque, estos pactos no constituyen un compromiso simbólico de más de un centenar de renglones de la producción del país. “Están haciendo un compromiso real, fehaciente. Esta es una gran apuesta empresarial”, sentenció el primer mandatario.



La fórmula de los pactos de distintos actores económicos, políticos y sociales para enfrentar una problemática compleja son propios del talante del presidente Duque.

Más que prometer soluciones mágicas desde el Estado, el primer mandatario entiende prudentemente que el principal motor generador del crecimiento y del empleo es el sector privado: micro, pequeño, mediano y grande.



Pero las dinámicas de las dos patas de los pactos -el crecimiento y la generación de empleo- no están marchando a la misma velocidad y amenazan con agotar la fórmula. Mientras muchos sectores económicos registran positivos datos de crecimiento, la tasa de desempleo en el total nacional alcanzó el 13 por ciento, la más alta registrada desde 2011.



Y una cosa es la prudencia de reconocer los límites del Estado en la generación de puestos de trabajo y otra, muy diferente, abstenerse de comunicar una hoja de ruta clara para enfrentar el más difícil reto social y económico que hoy golpea a millones de hogares colombianos.



El muy positivo balance de las acciones de estos pactos están reflejándose en estimular y contribuir a un mayor crecimiento, pero no parecen aportar al segundo apellido, el de la generación de empleo.



Ahora, en vez de contarles a los colombianos cuántos empleos nuevos de los 1,1 millones prometidos se han generado al menos en los 10 sectores firmantes de la primera ronda, el Gobierno anuncia un nuevo “pacto por el empleo”.

No más pactos. Es momento de los resultados.