No olvidar a los de atrás

Ayer la Alcaldía de Bogotá anunció nuevas restricciones para otras seis localidades capitalinas, así como la cuarentena para toda la ciudad este fin de semana y toque de queda nocturno.



Los colegios públicos, programados para el regreso a clases por medio de la alternancia, iniciarán el calendario escolar en modalidad virtual. Cundinamarca y otras regiones del país, con peligrosos índices de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos, continuarán esta semana con las restricciones.

No es fácil mantener el optimismo de un 2021 como el año de la recuperación de la economía y de la vacunación contra el covid-19 cuando los gobiernos están reversando los más básicos elementos de la llamada ‘nueva normalidad’.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó el pasado lunes que, a pesar de los planes de vacunación alrededor del mundo, la inmunización colectiva deseada no se conseguirá en este año. Esto es, la situación no regresará a la normalidad, al menos durante 2021.



Mientras Colombia sigue experimentando un enero de 2021 con sabor a la cuarentena del año pasado, las lecciones aprendidas de los costos sociales y económicos de la primera ronda de confinamientos no pueden pasar al olvido.



Ni los gobernantes, ni los empresarios, ni los hogares deben esperar que esta nueva oleada de restricciones pase de igual manera que la implementada en los primeros meses de la pandemia.



Todos los niveles de gobierno -desde la Casa de Nariño hasta las alcaldías municipales, pasando por el Distrito Capital- necesitan entender pronto que mantener medidas restrictivas por más de cinco meses es insostenible.



Asimismo, que la extrema tolerancia de la ciudadanía a los políticos incoherentes -que predican restricciones mientras las transgreden- es muy probable que no se repita.

La transparencia en las estrategias sanitarias, la comunicación clara, el liderazgo con el ejemplo y la toma de decisiones basadas en la ciencia deben guiar las actuaciones de los dirigentes nacionales y locales en este segundo pico de contagios.



Por el lado del sector privado, las empresas ya conocen muy bien de los efectos financieros de esta nueva ola de confinamientos y restricciones.



Los negocios están ya advertidos de la heterogeneidad de los impactos de las cuarentenas, así como de la lentitud del Gobierno en la distribución de los subsidios. Si algo quedó claro para los empresarios de la temporada decembrina, es la imposibilidad de los gobiernos de cumplir su promesa de mantener las actividades productivas abiertas.



Por esa razón, el Distrito Capital debe escuchar a los once gremios económicos de la ciudad que hacen propuestas para mitigar el gran impacto económico de las medidas restrictivas. Parques de diversiones, hoteles, bares, juegos de suerte, transporte especial y pequeños empresarios, entre otros, reclaman alivios tributarios y aplazamientos a los impuestos.



Desde los hogares, la visión de estos nuevos encierros tampoco ha cambiado mucho. Sin las escuelas abiertas, tanto los niños y adolescentes como sus madres seguirán pagando graves consecuencias en términos de ingresos y de educación.



Las ayudas gubernamentales del Distrito y del Gobierno Nacional serán insuficientes tanto para que los hogares compensen la imposibilidad de ganarse el sustento como para que los negocios sostengan sus puestos de trabajo y aguanten las pérdidas.

Esta nueva ola de cuarentenas repetirá los efectos de la primera: dejar atrás a un puñado de sectores, a miles de negocios y empleos, y a millones de familias. Tanto las empresas, en especial las medianas y pequeñas, como los hogares, formales e informales, requieren de una nueva serie de ayudas más específicas.