No tan preocupados

El país cumplió hace apenas unas semanas el segundo aniversario desde que la pandemia dio su inicio oficial, y sin duda las cifras muestran que tanto la situación epidemiológica como la visión que los colombianos tienen del coronavirus han cambiado.

Sin ir más lejos, los datos oficiales del Ministerio de Salud de ayer dieron cuenta de que en la última jornada se registraron 301 contagios y 10 muertes, que si bien están lejos de los anteriores picos, siguen afectando a muchos hogares.



El otro aspecto, que tiene que ver con cómo se ve hoy la pandemia, la vacunación y el riesgo que esta situación supone, también es importante analizarlo.



Por un lado, es importante mencionar que el país ya está en un momento en el que muchas ciudades y municipios cumplen con los requisitos para poder eliminar la obligatoriedad de usar tapabocas en espacios exteriores al igual que poder ingresar a eventos masivos como conciertos o discotecas, lo que ha devuelto a la vida cotidiana gran parte de la normalidad que no se pudo disfrutar durante dos años.



En esto ha sido clave la vacunación, se han aplicado 80,5 millones de dosis, para lograr que el 82,5 por ciento de la población cuente con una de esas dosis, mientras que más del 68 por ciento de los ciudadanos ya tienen el esquema completo de dos.



También ha cambiado la percepción que los colombianos tienen en la actualidad de la vacunación. Tal como muestra la última edición de Pulso Social que genera el Dane, menos del 3 por ciento de los consultados hoy en día asegura que no estaría dispuesto a que le administren la vacuna.



Esto supone una diferencia abismal respecto al 30,4 por ciento que aseguraba lo mismo en febrero de 2021, cuando apenas se estaban empezando a vacunar los colombianos, lo que refleja por un lado que estos medicamentos han ido conquistando la confianza de los ciudadanos y, por el otro, que en efecto este proceso era necesario para que las personas recuperaran un mayor nivel de libertad tras las altas restricciones.



Todos los aspectos anteriores -mejores cifras epidemiológicas y el avance de la vacunación- hacen que la visión que en general los colombianos tengan del virus también haya cambiado. El dato que muestra esto de una mejor manera, también extraído de Pulso Social del Dane, indica que en la última medición de febrero de 2022, tan solo el 17 por ciento de los encuestados manifiesta estar muy preocupado por contagiarse, casi el mismo dato que los que dicen no estar para nada preocupados.

Si bien el 34 por ciento dice que sigue teniendo ‘un poco’ de temor y el 24 por ciento indican que sienten ‘algo’ de miedo, estas cifras sí que muestran que Colombia le está empezando a perder el miedo a la pandemia del coronavirus.



Hace un año, los que aseguraron estar ‘muy preocupados’ superaban el 32 por ciento, y el 35 por ciento lo estaba ‘un poco’, mientras que tan solo 7 por ciento afirmaba no tener temor a contraer el virus. Y si nos remontamos más atrás, a la primera medición de este indicador en julio de 2020, en pleno confinamiento aún, casi 50 por ciento estaba ‘muy preocupado’.



Estos datos no muestran per se una situación negativa. Tras dos años, los colombianos tienen derecho a sentirse más seguros frente a la covid-19. Pero la pandemia no ha terminado, y el riesgo, si bien parece que es bastante menor, sigue existiendo especialmente para personas mayores, con comorbilidades y los que aún no se inmunizaron. Es por eso que impulsar que más personas se vacunen es clave, y aunque se puede bajar el temor, pero sería un error perderle el respeto al virus.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda​