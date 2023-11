Noche de reconocimientos

Anoche se llevó a cabo la vigésimo-novena edición de los Premios Portafolio que destaca empresas, instituciones, docentes y estudiantes que contribuyen con su trabajo arduo, silencioso y comprometido a la construcción de un mejor país. Han sido casi tres décadas en los que por esta velada de reconocimientos han transitado los protagonistas del desarrollo y crecimiento empresarial colombiano, sus proyectos y sus éxitos.



Los momentos que hoy atraviesa la iniciativa privada en Colombia brindan de un nuevo significado y de mayor relevancia a estas jornadas de reconocimiento y premiación a empresas, sus directivos y sus programas. Ofrecen no solo la oportunidad de resaltar, en múltiples frentes, las apuestas de las compañías -incluso orientadas a la responsabilidad social o la protección ambiental- sino también la excusa para reflexionar sobre el papel de los empresarios y sus acciones en la actual coyuntura política y económica del país.



Estos espacios -de diversos orígenes, alcances, objetivos y metodologías- permiten asimismo tomarle el pulso al estado de la innovación y el empuje de la actividad empresarial colombiana, tanto de las grandes compañías como de las pymes.



Una mirada general -más allá de los postulados a los premios convocados por este diario- refleja un vibrante universo de empresas, facultades y escuelas de negocios, consultores, gremios de la producción, académicos y redes de todo tipo en constante diseño y ejecución de proyectos -muchos con naturaleza público-privada o en cooperación con organizaciones internacionales-.



Identificar algunos ejemplos sería injusto con tantas iniciativas en curso en estos momentos y otras que vienen desarrollándose por décadas. No obstante, en contravía con lo que muchos colombianos podrían deducir de las constantes narrativas antiempresariales desde el Gobierno, el Congreso de la República y el debate mediático, el sector privado no vive desconectado de las angustias de los hogares colombianos ni alejado de las comunidades donde opera.



Al contrario, crecen cada día los esfuerzos que impulsan a las empresas de mediano tamaño a preocuparse por un mayor relacionamiento con sus entornos y grupos de interés, así como por la importancia de crear equipos de trabajo diversos e incluyentes.



A pesar de las complejidades propias del entorno de desaceleración, inflación y altas tasas de interés que aqueja hoy a la economía, muchos proyectos se sostienen. De todas maneras, no hay que llamarse a engaño acerca del impacto negativo que el freno en la actividad productiva está desatando.



Ganan relevancia los espacios de puesta en común de las iniciativas empresariales de todo tipo -competitivos, colaborativos y ambos- porque el sector privado nacional enfrenta una difícil relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Aunque los mensajes y los gestos de los días recientes han abierto la ventana para aspirar a un nuevo ambiente en la relación entre el Gobierno y los empresarios, la construcción de la confianza no se da de un día para otro y requerirá de mucho trabajo conjunto.



Por parte de la Casa de Nariño también se necesita la apertura de muchos más canales de diálogo con otros grandes empresarios, sectores productivos, empresas de tamaño mediano y pequeño y recuperar la valiosa voz y papel interlocutor de los gremios.



Sin desconocer los retos que surgen, el recelo que viene y la poca claridad de los siguientes pasos, la defensa del sector empresarial cuenta con argumentos sólidos y casos de éxito suficientes para contrarrestar los esfuerzos para desacreditar la contribución de los privados a la economía social de mercado.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda