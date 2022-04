‘Nueva normalidad’ sanitaria

Es innegable que Colombia atraviesa hoy por una notable mejora en el panorama de la pandemia del coronavirus. Tras el cuarto pico de contagios, jalonado por la variante ómicron a principios de este año, el descenso en el balance diario de casos y de fallecidos es tan marcado que abre la ventana a la pregunta sobre qué viene ahora en el manejo de esta crisis sanitaria.



Desde el primer caso oficial de covid-19 en el territorio nacional, revelado el 6 de marzo de 2020, el número de contagiados ya superó los 6 millones y se han registrado más de 193 mil muertes. Luego de más de dos años y cuatro picos, la fotografía actual de la pandemia del coronavirus en Colombia -alrededor de 350 casos nuevos y menos de 10 fallecidos al día- luce similar a la registrada en los primeros dos meses de esta crisis. En otras palabras, hemos regresado a los niveles sanitarios de hace más de dos años cuando todo empezó.



De hecho, las estadísticas sanitarias reflejan que el cuarto pico afortunadamente no generó tantas muertes como el tercero. Mientras que a finales de junio del año pasado se alcanzaron a contabilizar 660 muertes en un solo día, en los momentos más difíciles del choque de ómicron a finales de enero pasado el saldo mortal llegó a los 280. Si se tiene en cuenta que el pasado viernes 8 de abril el reporte del Ministerio de Salud habla de 10 fallecidos, esto es unas 60 veces menos que el punto más agresivo de la pandemia.



Una de las razones para estas buenas noticias es la vacunación. El plan nacional de inmunización reporta más de 35 millones de colombianos con los esquemas completos, esto es aproximadamente el 70 por ciento de la población nacional. Además, se han aplicado más de 10,7 millones de dosis de refuerzo. Queda claro que los ciudadanos que aún no se han vacunado hoy pertenecen mayoritariamente a aquellos escépticos que se niegan a recibir el biológico.



Si bien el país no puede olvidar que el coronavirus sigue circulando -en especial, las poblaciones con mayor riesgo-, la sociedad y la economía experimentan desde hace unos meses la ‘nueva normalidad’. Junto a la reapertura total de las actividades productivas, incluidos los sectores ‘últimos en abrir’ como conciertos y discotecas, han llegado los retornos híbridos a fábricas y oficinas y el levantamiento de las últimas restricciones de aforos y de uso de tapabocas. Hasta el Ministerio de Salud ya anunció que esta semana inicia la fase de cierre masivo del plan nacional de vacunación. No sorprende entonces que la preocupación tanto por el contagio como por el covid-19 en general esté disminuyendo dentro de la opinión pública. En la más reciente encuesta de Invamer solo 1% de los encuestados identificó el coronavirus como el principal problema que enfrenta Colombia. Así como el país y la economía ya están experimentando ese retorno a la ‘nueva normalidad’ pos-pandemia, es momento de dar el paso a una ‘nueva normalidad’ sanitaria. La actual fotografía de la situación del virus lleva a ponderar la siguiente fase en el manejo de pandemia que incluiría suavizar la emergencia, el cierre de la vacunación, la limitación de los protocolos y demás aspectos.



La emergencia sanitaria, por ejemplo, está vigente hasta el 30 de abril y está sobre la mesa la evaluación de su levantamiento ante la capacidad de manejo de la situación sanitaria con los instrumentos ordinarios de la ley y las normas. Asimismo, podrán venir, como está sucediendo en otros países, el fin del uso obligatorio de tapabocas y otras medidas de ‘normalización’. Aunque la posibilidad de otra variante peligrosa seguirá presente, es momento de avanzar en ese camino.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda