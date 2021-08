Ojo con los antivacunas

El arribo de la variante Delta del coronavirus a territorio nacional ya está empezando a generar no solo impactos sanitarios sino también debates políticos e incluso pre-electorales. El más álgido de todos, y que sigue vigente, fue protagonizado hace pocos días por el senador Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colombia Humana y quien encabeza la intención de voto en todas las encuestas publicadas.



El líder opositor publicó una serie de trinos en su cuenta de Twitter en las que dejaba entrever su escepticismo sobre la eficacia de las vacunas contra el covid-19. “Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones”, escribió el aspirante presidencial. Las críticas de Petro se centraron en el llamado a un “cambio total de la política de salud y económica”.



No obstante, la publicación del senador Petro despertó tanto la reacción de las autoridades sanitarias como la de muchos expertos, contradictores políticos y miembros de su propio grupo político, que salieron al unísono a defender la necesidad de la inmunización. Hasta los administradores de la red Social Twitter etiquetaron el trino de “engañoso” y, al final, el candidato presidencial reconoció parcialmente su equivocación aunque terminó señalando a los medios de comunicación del país.



No son pocas las lecciones que deja este incidente a la sociedad, al Gobierno, a los medios y redes sociales y hasta al mismo Gustavo Petro, su equipo y los demás políticos hoy en campaña. La primera se deriva de la masiva reacción social, política, gubernamental y técnica a una interpretación equivocada de la vacunación y de sus niveles de eficacia y protección. Ni siquiera el candidato que hoy lidera las encuestas nacionales, y cuyos seguidores se cuentan en millones, pudo levantar- y sostener por mucho tiempo- un manto de duda sobre la inmunización.



La segunda lección es el capital invaluable del creciente consenso, compartido por muchas esferas de la sociedad, de los beneficios del Plan Nacional de Vacunación y demás esfuerzos complementarios. Es inocultable que encuestas como la de Pulso Social del Dane han encontrado un bloque de colombianos que no está interesado en aplicarse la vacuna. Uno de cada cinco compatriotas, que hoy no están inmunizados, rechazaría las dosis.



Los niveles de pobreza, el bajo nivel de educación y mayor edad aumentan tanto el escepticismo como la desconfianza a la vacunación. Este mapa minoritario de escépticos, incrédulos y desconfiados son precisamente los más sensibles a declaraciones como la del senador Petro y constituyen la próxima audiencia objetivo de la estrategia de inmunización.



En tercer lugar, este incidente resalta la responsabilidad con la que los líderes políticos en campaña presidencial y al Congreso deben abordar y debatir el plan de vacunación. Lo mínimo que se espera de quienes aspiran a conducir los destinos de la Nación desde la Casa de Nariño y el Capitolio en 2022 es un tratamiento impecable y técnico de los distintos aspectos sanitarios, epidemiológicos y sociales relativos a la inmunización.



Por último, la tolerancia a discursos simplistas contra la vacunación debe ser cero. Alimentar a los escépticos y desconfiados no solo costará vidas sino también tendrá un impacto en la reactivación económica. Si bien no hay temas vedados en el debate democrático, hay asuntos como la inmunización en medio de una pandemia que exigen de medios, líderes y políticos responsabilidad, sensibilidad y un esfuerzo mayor de comprensión.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda