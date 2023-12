Ojos en la Superindustria

El pasado jueves se conoció la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, de declarar insubsistente a María del Socorro Pimienta, la Superintendente de Industria y Comercio. Tras varios meses de rumores políticos, la salida se presenta en medio de señalamientos que merecen la mayor atención.



En primer lugar, Pimienta denuncia en una carta que sufrió tanto presiones para precipitar su renuncia, como una campaña de desprestigio por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional con “interés de sacar(la) a las buenas o a las malas”. Además, la hoy ex Superintendente señala que la SIC es una institución “escenario de intereses oscuros y herramienta de venganza de ex funcionarios resentidos”.



Estas son acusaciones que requieren ser abordadas con claridad por parte de la Casa de Nariño. La Superindustria cumple papeles institucionales claves para las actividades económicas y empresariales, así como para los consumidores. Es la autoridad de la protección a la libre competencia, los datos personales, la metrología legal, los derechos de los consumidores y la propiedad industrial.



Ante esas funciones y deberes legales, la Superindustria necesita contar con un sólido equipo técnico y profesional y generar confianza, en especial en materia de investigaciones, vigilancia, verificación y control.



Este cambio forzoso en la cabeza de una entidad con responsabilidades tan cruciales en el quehacer de las empresas y en la protección de la libre competencia y los consumidores, no puede estar acompañado de acusaciones de esta naturaleza y muestra de politiquería y de intereses particulares.



Segundo, la carta de Pimienta afirma que sus derechos están siendo burlados ya que se encuentra en retén pensional y a cargo de un hijo en necesidad de atención médica constante. Por encima de cualquier pulso político está la protección a la mujer trabajadora, que un gobierno como el de Gustavo Petro debería atender con mayor rigurosidad.



En conclusión, la Casa de Nariño está en el deber de proteger la confianza y la solidez técnica de la SIC en esta rotación porque los ojos de empresarios y consumidores están encima.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda