Ómicron en Colombia

El pasado lunes el Ministerio de Salud confirmó la presencia en el territorio nacional de tres casos de coronavirus con ómicron. En Cartagena y Santa Marta fueron identificados estos contagios que por primera vez ubican la nueva variante de covid-19 en el país. Tras menos de un mes de haber sido detectada en Sudáfrica, ya esta cepa está presente en alrededor de 96 naciones alrededor del mundo.

Era cuestión de tiempo para que ómicron pisara suelo colombiano. No obstante, con pocas semanas circulando en Europa y Estados Unidos, los impactos sanitarios, económicos y hasta políticos de la variante no han sido menores. La disparada de contagios de coronavirus por esta cepa empujó a gobiernos como el de Países Bajos a regresar a los confinamientos y tiene a otros contemplando la reintroducción de medidas restrictivas. La confianza del consumidor en la Unión Europea cayó en el mes de diciembre a raíz de la rápida diseminación de ómicron y la nueva ola de restricciones, en especial en los sectores de servicios, comercio minorista y turismo y viajes internacionales. Si bien economías como la del Reino Unido, Francia y Estados Unidos han mantenido la reapertura de sus actividades productivas, las preocupaciones en las bolsas y en los mercados por el impacto de la variante en la senda de reactivación global no se aplacan.

El anuncio de las autoridades sanitarias colombianas llega en momentos en que el país registra varios meses de un nivel relativamente bajo de contagios. Ayer, por ejemplo, el reporte oficial dio cuenta de 1.766 casos nuevos y 47 fallecidos. El avance del plan nacional de vacunación y el retorno de la presencialidad han contribuido a una meseta en la curva de contagios que ómicron podría transformar en un nuevo pico.

En medio de la reactivación económica, los colombianos están regresando a una ‘nueva normalidad’ que se traduce en mayores grados de interacción social, la reapertura de los sectores de gastronomía y entretenimiento nocturno, el retorno al turismo y los viajes y una dinámica de consumo que impulsa el crecimiento. A lo anterior se añade el ambiente festivo de la época navideña que sirve de marco para reencuentros familiares y sociales.

Todavía hay muchos aspectos epidemiológicos inciertos de esta nueva variante que falta que los científicos comprueben en sus laboratorios. No obstante, se habla de una mayor transmisibilidad y la necesidad de robustecer la efectividad de las vacunas actuales contra la covid-19. Con ómicron circulando en el país, no queda más que resaltar la urgencia para que los colombianos completen sus esquemas de vacunación o vayan a inmunizarse por primera vez.

La brecha entre colombianos con una dosis y con dos es de alrededor de unos diez millones mientras que los científicos han identificado los refuerzos como una medida de fortalecimiento ante esta mutación del virus. Con solo 2,7 millones de dosis de refuerzo aplicadas, el espacio para crecer en este indicador es mucho. Al mismo tiempo, no se debe bajar la guardia con las medidas de protección y autocuidado -como el uso del tapabocas, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones- así sea en medio de la temporada de fin de año.

Aún es pronto para visualizar los impactos de ómicron en la senda de reactivación económica del país y en la situación sanitaria de la pandemia. Es un baldado de agua fría pedir menos interacción y contacto social en momentos en que muchas familias se reencuentran o salen de viaje por primera vez en dos años. Es también un indeseado llamado que golpea sectores apenas dinamizándose como el turismo o el entretenimiento. Pero, con ómicron en Colombia, las circunstancias lo ameritan.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda