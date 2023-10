El futuro de la Cámara

Tras varios meses de pulso dentro de la junta directiva, la semana pasada fue elegido Ovidio Claros como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). El camino del ex contralor de Bogotá, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y ex congresista, a la cabeza de la entidad estuvo marcado por la férrea oposición de un bloque, que rompió al final el apoyo de Meals, una filial de Nutresa, hoy en poder de grupo Gillinski.



Así, Claros, el candidato favorecido por el presidente de la República, Gustavo Petro, y esposo de la congresista de la Alianza Verde Olga Lucía Velásquez, llega a la presidencia de la CCB con una trayectoria que mezcla política y sector judicial y una larga lista de polémicas y litigios del pasado. Ovidio Claros remplaza a Nicolás Uribe quien se retiró a finales de junio con un positivo balance de gestión tras tres años y medio, precisamente al perder el respaldo mayoritario del directorio de la organización.



Más allá de este inocultable telón político, la CCB, con sus 145 años de historia, se ha constituido en una de las instituciones de colaboración público-privadas más importantes de la capital y su región adyacente. Manejando un presupuesto anual cercano a los $400 mil millones, la entidad presta servicios a las empresas bogotanas y basadas en Cundinamarca -97% de las cuales son pymes- para fomentar su desarrollo y su crecimiento.



Si bien es momento para la CCB y su junta directiva de pasar la página de esta accidentada elección -como dice el nuevo presidente en entrevista a EL TIEMPO “tender los puentes adecuados y hacer la tarea bien hecha”- el proceso le deja a Claros unas prioridades urgentes para sus primeros meses de trabajo. La primera es una valoración de los avances obtenidos que le dejó la administración anterior.



Nicolás Uribe impulsó una modernización tecnológica en la prestación de los servicios, así como aumentó la presencia institucional con nuevas sedes en Soacha y Chía-Cajicá. También desarrolló el programa de Conducta Empresarial Responsable, impulsó las empresas de Beneficio de Interés Colectivo (BIC), elevó el perfil internacional de la CCB y concentró los esfuerzos en la inmensa mayoría de medianas y pequeñas empresas de la ciudad-región. La nueva presidencia acertaría al continuar con esas iniciativas y mantener estos énfasis.



La segunda tarea prioritaria apunta a disipar los temores de una mayor politización en la gestión que trajo la elección. La mejor manera de hacerlo es conformando y sosteniendo los equipos de primer nivel que han caracterizado por años a la Cámara de Comercio de Bogotá, así como los severos controles a los gastos en la contratación. Sin desconocer los objetivos propios de cada administración, la fortaleza institucional de la CCB pasa por su robustez técnica en la defensa de una agenda de competividad y desarrollo empresarial, por su ejercicio de arbitraje y conciliación, y por su compromiso con los empresarios, en especial los más pequeños.



Tercero, es clave asimismo profundizar el acercamiento de los servicios, incluso de la resolución de conflictos, a las mipymes, o lo que llama el Gobierno la ‘economía popular’. Esta es una agenda que ya viene desplegando la Cámara y que debe manejarse con una orientación más empresarial y menos ideológica y política.



Por último, la CCB no puede perder de vista su responsabilidad de ofrecer soluciones al mundo empresarial regional para su crecimiento y su sostenibilidad, de aportar en el diálogo cívico del desarrollo del Distrito Capital y su región y de fortalecer el surgimiento y consolidación de empresas y nuevos negocios.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda