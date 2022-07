¿Y la economía, qué?

Durante la instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado miércoles 20 de julio, el discurso del presidente Iván Duque fue interrumpido unas 13 veces, en medio de abucheos de sus opositores, hoy mayoría en el Parlamento, y de aplausos de su bancada oficialista. Si bien la intervención cubrió una amplia gama de áreas de Gobierno, cabe preguntarse si los componentes económicos de este balance ameritan semejante reacción de rechazo.



En primer lugar, es necesario reconocer que la Casa de Nariño perdió el pulso por definir una narrativa positiva sobre la reactivación de la economía, a pesar de contar con muchos argumentos para promoverla. La más reciente encuesta Invamer muestra que el 34% de los colombianos identifica la economía y el desempleo como el principal problema que enfrenta el país en estos momentos.



En la misma medición, a pesar de ligeras mejoras producidas por las expectativas frente al nuevo gobierno, 83% considera que la economía está empeorando -un nivel similar a los meses de confinamiento por la pandemia- y 75% que el desempleo está empeorando- aunque las cifras del Dane reflejan la recuperación del 100% de los puestos de trabajos destruidos por la crisis de la covid-19.



El aumento del PIB del 10,7% en 2021 y de 8,5% el primer trimestre de este año, así como el crecimiento de 16,5% de la actividad económica en mayo pasado, y los repuntes en los indicadores de los distintos sectores productivos no lograron mover la aguja de la ciudadanía que castiga al Gobierno mientras mejora su imagen de los empresarios. No se percibe que esfuerzos fiscales como los 4,1 millones de hogares en el programa de Ingreso Solidario, lanzado en pandemia, y como programas sociales, que contribuyeron a sacar a 1,4 millones de colombianos de la pobreza monetaria en 2021, tengan el reconocimiento que merecen. En otras palabras, la senda dinámica de la reactivación de la economía no se ha traducido en una percepción positiva de la gestión del presidente Duque en esa materia.



Tampoco ha servido en este tramo final del gobierno el positivo balance sobre la reacción y la resiliencia de Colombia en enfrentar la pandemia del coronavirus, reportado por entes internacionales. Desde que irrumpió la covid-19, cuya crisis cobijó 30 de los 48 meses del cuatrienio, se sabía que la gestión final de Iván Duque sería valorada en gran parte en función a la calidad de la respuesta sanitaria, social y económica de su administración. A pesar de que los indicadores muestran en general una tendencia de repunte y recuperación, la mayoría de colombianos rechazan este balance y votaron a favor de la oposición, en busca de un drástico giro.



Al final los coletazos del golpe social de la pandemia -como la tasa de desempleo de 10,6%, los 3,6 p.p. de pobreza monetaria que faltan por recuperar y el empobrecimiento general que desató la crisis- han pesado más que los logros tangibles de la reactivación económica. A lo anterior se añade la galopante inflación -en ruta a los dos dígitos- que impacta con severidad a los hogares más vulnerables y que enrarece el ambiente económico de las familias.



En múltiples ocasiones durante el proceso de reactivación de la economía el año pasado, este espacio hizo llamados tanto a robustecer el mensaje político de la recuperación como a buscar los mecanismos para que la senda dinámica que vivieron empresas y sectores productivos se experimentara mucho más directamente en las mesas del comedor de los colombianos. Al no lograrlo, es difícil que la gestión económica del gobierno saliente reciba una justa evaluación pública.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda