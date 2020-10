Otra ola de incertidumbre

Ayer Alemania y Francia anunciaron el regreso de confinamientos ante el preocupante aumento de los casos de coronavirus.



Las dos principales economías de la Unión Europea implementaron cierres de varios sectores de la economía -incluyendo bares y restaurantes-, así como endurecieron las medidas de distanciamiento social.



Esta segunda ola de covid-19 ha azotado por más de un mes al Viejo Continente, que en julio pasado había reducido tanto los contagios como las muertes. Como lo afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron: “Como gobierno estamos abrumados por esta segunda que, ahora lo sabemos, será más dura y mortal que la primera”.



La disparada de la pandemia en Europa y en Estados Unidos les da la razón a los gobiernos de París y Berlín. En Francia el promedio diario de casos en la última semana subió a más de 38 mil y los fallecimientos en las últimas dos semanas aumentaron en un 187 por ciento. La fotografía española no es mejor: un promedio de 18 mil casos diarios versus los 2.300 casos promedio del primero de agosto.



Alemania se acerca a los 10 mil casos diarios en promedio cuando su pico, en la primera ola del coronavirus, fue en abril con poco más de seis mil.



Estados Unidos, a pocos días del día de elecciones presidenciales, repunta con un promedio diario de más de 73 mil casos, buena parte concentrados en estados cruciales para los comicios como el medio oeste y los estados rurales.



Los mercados han venido reaccionando de una manera más positiva y dinámica que las economías reales. No obstante, el retorno de las cuarentenas, su impacto económico en el último tramo del año y el avance del virus en las principales economías del mundo desplomaron las bolsas y sacudieron los mercados ayer.



A la caída del 4,95 por ciento del Brent se sumaron las de las bolsas en Londres (2,6 por ciento), París (3,4 por ciento) y Fráncfort( 4,2 por ciento). A este lado del Atlántico, el Dow Jones cayó 900 puntos -la peor caída desde el 11 de junio- y los mercados se desplomaron en México (1,6 por ciento), Brasil (4,25 por ciento), Chile (1,8 por ciento) y Colombia (3,63 por ciento).



Estos confinamientos en su versión 2.0 y la ola de incertidumbre que impacta mercados y economías reales constituye un brutal recordatorio de la fragilidad tanto de la reactivación económica como de las ganancias en salud pública.



A finales de julio Europa -y algunas zonas de EE. UU. - redujeron tanto los contagios y las muertes que “cantaron victoria” frente a la pandemia y relajaron las medidas de cuidado.



Esa es la principal lección que países como Colombia pueden extraer del choque de esa segunda ola de covid-19 en los países europeos. Mientras no haya una vacuna, las medidas de protección como el uso de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo la herramienta para esta nueva normalidad bajo pandemia.



Otra enseñanza es la necesidad de mantener escuelas, pequeños comercios y otros sectores de la economía. Tanto Francia como Alemania no quieren repetir los confinamientos generalizados que caracterizaron la respuesta ante el virus entre marzo y junio pasados. Y una tercera lección es la urgencia de fortalecer los esquemas de detección y rastreo de casos. Ya la Unión Europea anunció programas en esa dirección.



Colombia continúa en su reciente escalada en el número de contagios y se levanta entonces el temor de una segunda ola de coronavirus más fuerte. Evitar la parálisis total de la economía y reforzar el autocuidado son aprendizajes ya entendidos en nuestro país.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda