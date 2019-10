Percepción cruda

Este miércoles se lanzó el ‘Barómetro Petrolero’, primer estudio que mide la percepción sobre el sector de hidrocarburos entre diferentes grupos como los directivos de las empresas, el Gobierno, habitantes y autoridades de regiones productoras y no productoras, y líderes de opinión.



Siguiendo el formato usado en años anteriores en la industria minera, la medición fue realizada por la firma Jaime Arteaga y Araújo y el Centro Nacional de Consultoría.



Los hallazgos son una interesante línea de base no solo sobre cómo es percibida la industria petrolera y sus contribuciones sociales y económicas, sino también sobre varios mitos a su alrededor.



La opinión pública nacional no tiene hoy una claridad sobre la magnitud del aporte de los hidrocarburos a la sociedad colombiana. De hecho, los encuestados creen que el sector agrícola, comercio y turismo “contribuyen” más que el sector de petróleo y gas.



Lo anterior contrasta obviamente con la opinión en las regiones productoras, que tienen una visión más positiva de las contribuciones de la industria. Pero, en general, el total nacional y las regiones reconocen la contribución positiva del petróleo al país.



Es importante también destacar que el ‘Barómetro’ refleja que en las regiones donde hay producción, exploración o transporte, los aportes en generación de empleo, dinamización del comercio e inversiones para el desarrollo regional son registrados positivamente.



Esto ratifica la atención que las empresas petroleras y de gas han destinado a que las comunidades en sus respectivas áreas de influencia se beneficien de su presencia y de sus operaciones.



No obstante, hay hallazgos en el estudio que deben desde ya despertar las alertas no sólo de los dirigentes de la industria de hidrocarburos, sino también de las autoridades nacionales. Uno de los más preocupantes es que el 37 por ciento de los colombianos piensa que las regalías se va principalmente en corrupción. El dato equivalente en las regiones productoras es casi igual: 36 por ciento.



Si bien el manejo de los recursos de las regalías no es responsabilidad de las empresas del petróleo y del gas, esa percepción de corrupción en la administración de esta riqueza golpea directamente la reputación de la industria.



Las tareas tanto del sector de hidrocarburos como del Gobierno para enfrentar esta peligrosa percepción no dan espera. Por el lado de las empresas, se podrían reforzar las estrategias ya existentes tanto en la pedagogía sobre el monto y destinación de los recursos de regalías, así como en iniciativas de monitoreo y seguimiento de la inversión de estos dineros en las regiones.



Por el lado del Gobierno, ayudaría mucho entender que la problemática de las regalías no se resuelve única y exclusivamente con reformas legales al Sistema y ajustes a la distribución.



Este estudio brinda un insumo útil para que la futura reforma a las regalías incluya un fuerte componente de pedagogía, comunicación y apropiación de estos recursos tanto en las regiones productivas como el resto del territorio nacional.



El ‘Barómetro Petrolero’ estaría incompleto si no incluyera la percepción sobre los pilotos de fracking, que constituyen un enorme desafío de percepción y reputación para la industria. El rechazo de los municipios productores y del país en general al desarrollo de este tipo de explotación supera los dos tercios.



El Gobierno y el Ministerio de Minas y Energía ha desplegado una hoja de ruta transparente en la discusión de los yacimientos no convencionales, que ha incluido la comisión de expertos y los pilotos. Sin embargo, la industria petrolera enfrenta el reto de desarrollar estos planes con la mejor información, máxima transparencia y comunicación abierta.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

@pachomiranda