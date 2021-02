Personas e instituciones

Esta semana el presidente Iván Duque anunció el nombramiento de dos relevos en la junta directiva del Banco de la República.



El primer mandatario escogió a los economistas Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar para remplazar a los codirectores Ana Fernanda Maiguashca y Gerardo Hernández, cuyos períodos de cuatro años concluyeron en medio de positivos balances y amplio reconocimiento profesional.

Mientras la selección de Villamizar, producto de la cantera del Emisor y subgerente de estudios económicos, fue bien recibida, el nombre de Taboada despertó nuevamente el debate sobre la pérdida de independencia del banco central frente al Ejecutivo.



Las voces críticas a la nueva codirectora se concentran en dos aspectos: el hecho de ser hija de la exministra del Interior, Alicia Arango, y una trayectoria académica y profesional alejada de los temas de política monetaria. Como Arango es una de las funcionarias del Gobierno Nacional con mayor cercanía al presidente Duque, varios excodirectores señalaron el nombramiento de Taboada como más político que técnico.



No es la primera vez durante la administración Duque que destacados economistas y antiguos codirectores del Banco alertan por la inminente pérdida de autonomía del Emisor.



Las dudas sobre la solidez institucional del Banco no han cesado. Es probable que la excesiva politización de esa discusión haya influido en el crecimiento de casi diez puntos en la desfavorabilidad de la junta directiva del Emisor desde agosto de 2018.



Es un hecho innegable que el presidente Duque ha tenido más oportunidades para seleccionar codirectores que las dos que el diseño institucional le permite. Palacio ha nombrado en dos años y medio a Roberto Steiner, Arturo Galindo, Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada.



Esos nombramientos se dieron por dos renuncias y dos terminaciones de períodos. De hecho, uno de los seleccionados por Duque, Arturo Galindo, renunció en diciembre pasado y el mandatario tendrá que escoger su remplazo.



Si bien esas circunstancias conducirán a Duque a haber escogido a cuatro de los cinco codirectores, para constatar la pérdida de independencia del Emisor se necesitan más evidencias. En especial, cuando esa junta directiva fue la que prefirió al actual gerente del Banco, Leonardo Villar, en vez del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



Las críticas al nombramiento de Bibiana Taboada, sean políticas, personales o académicas, son inevitables. Y no son menores, ya que son las personas las que integran y conforman las instituciones.



Sin embargo, la fortaleza del diseño institucional de la junta del Emisor se sostiene más en las decisiones colegiadas, que en las falencias o las perspectivas individuales.

Al igual que en las altas cortes, el Banco de la República será juzgado por el rumbo colegiado de sus políticas y no por la calidad de cada miembro.



Las decisiones que ha tomado el Emisor en medio de la crisis económica de la pandemia -la peor en décadas- han sido bien recibidas y orientadas hacia darle liquidez al mercado. En el pasado, economistas con trayectorias lejanas a la política monetaria han integrado la junta del Banco.



Esta multidisciplinariedad es bienvenida, sin desviarse de sus misiones técnicas. Incluso Jay Powell, cabeza de la Reserva Federal, ha expresado preocupaciones sobre el papel de los bancos centrales en mitigar las inequidades que trae la crisis actual.



Los diseños institucionales no están exentos de tensiones. Pero aún es pronto para asegurar que la autonomía que brinda ese diseño ya no existe.