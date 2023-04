Petro en EE. UU.

Ayer se llevó a cabo en Washington el primer encuentro cara a cara entre el presidente de la República, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Joe Biden. La crucial cita en la Casa Blanca giró en torno a temas de cambio climático, el narcotráfico, la migración, la paz y los derechos humanos y la situación de Venezuela. En varios de estos asuntos, como el de la descarbonización de las economías, el mandatario norteamericano manifestó coincidencias con el presidente colombiano.



De hecho, Petro manifestó que el gobierno de Estados Unidos se sintió “interpretado” por la propuesta de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo y que comprometió unos US$500 millones para la selva amazónica. Biden, por su parte, reconoció al jefe del Estado por su “compromiso y su franca y fuerte defensa de la paz y los derechos humanos en el continente” y le agradeció la “hospitalidad y el apoyo” de Colombia con los migrantes venezolanos.



El presidente Petro, en sus conclusiones de la reunión, insistió en su propuesta sobre Venezuela: “Cronograma electoral con garantías y la entrada de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos”. También en su defensa de que desactiven progresivamente las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el vecino país. Biden, en un trino, resumió sus puntos de la agenda con Colombia: cambio climático, “fortalecimiento de nuestras economías” y la lucha contra el tráfico de drogas.



Más allá de los resultados tangibles que se traiga la delegación presidencial, Gustavo Petro ya delineó los grandes temas sobre los cuales girará, al menos desde el lado colombiano, las relaciones diplomáticas más estratégicas del país durante su cuatrienio. Si bien el componente económico integra ineludiblemente las discusiones sobre la descarbonización y el cambio climático, la agenda bilateral requiere ahora un mayor detalle sobre los asuntos comerciales y empresariales- así sea en la clave “verde” en la que coinciden Petro y Biden.



La dimensión económica de la relación Bogotá - Washington no es menor y cabe recordarse. De acuerdo a cifras de AmCham, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, en 2022 la inversión de los Estados Unidos en el país rozó los US$5 mil millones, equivalente al 29,2 por ciento del total de inversión extranjera directa que ingresó. Las 650 empresas de origen estadounidense que operan en Colombia generaron más de 107 mil empleos formales en unos 15 sectores de la producción nacional.



En términos de intercambio comercial, EE. UU. sigue siendo el principal socio. En 2022 la cuarta parte de todas las ventas externas al mundo desde Colombia tuvieron como destino al país norteamericano y más de 900 mil pasajeros desde Estados Unidos constituyeron el 27,3% del total de viajeros no residentes que ingresaron el año pasado. No tanto a estos datos sino al potencial económico de la relación bilateral -aún con mucho por explotar- es a lo que se refirió el presidente Biden en su trino al puntualizar el fortalecimiento mutuo de ambas economías.



Es entendible que el presidente Petro busque un rediseño de la agenda entre Colombia y Washington en torno a sus preocupaciones más álgidas como el levantamiento de las sanciones a Nicolás Maduro, la eliminación del petróleo o la creación de una nueva “Alianza por el Progreso” a lo John F. Kennedy. No obstante, sosteniendo estas relaciones- y a la par del narcotráfico -están unos fuertes lazos económicos, comerciales y empresariales que hacen parte integral y deben ser protagonistas de cualquier nuevo camino con EE. UU.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.com

Twitter: @pachomiranda