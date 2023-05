Política en crisis

La intención del gobierno de Gustavo Petro de avanzar en el fin del conflicto vía una negociación simultánea con distintos grupos armados atraviesa por una profunda crisis. La más reciente muestra fue el trágico asesinato, cometido el pasado 17 de mayo, de cuatro jóvenes indígenas, tres de ellos menores de edad, a manos de un frente del ‘Estado Mayor Central (EMC)’, disidencia de las Farc, al tratar de escapar del reclutamiento forzado.



Este despreciable hecho de violencia, que constituye una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario, desembocó en la decisión de la Casa de Nariño de suspender el fin del cese del fuego con esa organización subversiva. Si bien esta determinación del primer mandatario debe contar con el apoyo de los ciudadanos y la opinión pública, ya que es una muestra de fortaleza del Estado en estas negociaciones, el tono y los mensajes en los que el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, transmitió la voluntad presidencial carecieron de la firmeza y contundencia requeridas ante semejante hecho reprobable.



Una mirada rápida al estado actual de esa estrategia de negociación con los demás grupos al margen de la ley -como el ELN, paramilitares y disidencias- despierta preocupantes alertas. No debe generar mayor sorpresa las crecientes dificultades que públicamente el Gobierno Nacional está enfrentando en sus conversaciones de paz con esta organización guerrillera. Los expertos advirtieron, basados en las experiencias anteriores, varias de las complejidades que conlleva hablar con los ‘elenos’ en términos de su forma organizativa, sus demandas y su capacidad de control central.



En segundo lugar, la implementación de la ‘paz total’, concepto con el cual el propio presidente Petro bautizó su política de negociaciones, no debe traducirse en una pérdida de iniciativa y acción estratégica de las Fuerzas Militares. Más allá de los anuncios apresurados de ceses del fuego con sus consecuencias negativas, la estrategia de seguridad y la estrategia de paz del Estado deben avanzar de manera simultánea. De hecho, mientras el Estado sea capaz de sostener el control de los territorios, continuar combatiendo el abanico amplio de actividades ilícitas de estos grupos y proteger a la población civil, los espacios para los criminales de fortalecerse se verán drásticamente reducidos.



Tercero, el Gobierno Nacional necesita abordar de forma urgente y tajante un redireccionamiento estratégico de su política de ‘paz total’. Más que atribuir a los medios de comunicación la creación de ese nombre, la sociedad colombiana requiere unas definiciones más claras y concisas sobre los objetivos de estos espacios de negociación, el por qué se deben hacer con esa multiplicidad de organizaciones y cómo la Fuerza Pública seguirá su accionar y bajo qué condiciones o momentos la modificará.



Un cuarto aspecto es el de la comunicación de los esfuerzos. Nunca es sencillo para cualquier administración la transmisión de la estrategia, las reacciones y los hechos en una ruta hacia el fin del conflicto. De hecho, la última medición de la encuesta Invamer de abril pasado muestra un deterioro en la confianza en el proceso: el 59 por ciento de los colombianos cree que el proyecto de ‘paz total’ va por “mal camino”. Los indicadores de seguridad en las regiones -desde los asesinatos de líderes sociales y jóvenes indígenas hasta los atentados terroristas contra petroleras y mineras pasando por los secuestros a ganaderos- no sólo están en deterioro, sino que deben mejorar rápidamente. La estrategia tiene que cambiar, y pronto.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

