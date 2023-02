Popular y empresarial

Una de las conclusiones más destacadas de la reciente presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue el protagonismo de la llamada ‘economía popular’. Este concepto, integral dentro de la visión económica del presidente Gustavo Petro, está presente en la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años y requerirá medidas como la creación de una política pública, un consejo asesor, instrumentos económicos y de ejecución pública y mecanismos de medición.

La primera tarea que enfrentan estos conceptos económicos de origen político es de conceptualización. Si bien el primer mandatario habla de la economía popular como “la de San Victorino, la que llega a las calles, la del campesino, la del rebusque”, esas imágenes, propias de la retórica presidencial, requieren de unas fronteras conceptuales claras y unas metodologías para dimensionarla.



El proyecto del PND contiene una definición más aterrizada: “la economía popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico”. Esto marca un universo muy cercano a la ya existente encuesta de micronegocios del Dane y otras fuentes de información en torno a la informalidad laboral y el cuidado.



Al igual con la ‘economía naranja’, otro concepto de origen presidencial, el Dane cuenta con todos los requisitos para traducir esas definiciones abstractas en universos tangibles y medibles vía instrumentos y metodologías técnicas. El censo económico, que el país está en necesidad de realizar y que está programado para 2024, es crucial en este esfuerzo y debe recibir el apoyo necesario. Uno de los retos iniciales de la ‘economía popular’ está en que su definición brinde información y análisis para las políticas públicas, más allá de lo que ya proveen las herramientas actuales.



Una política para la ‘economía popular’ no se puede escapar de las múltiples vulnerabilidades en las que se encuentran sus unidades y los colombianos que trabajan en ellas. Esta economía de “baja escala” se caracteriza en Colombia por la informalidad laboral, precarias condiciones de seguridad y protección a los trabajadores, bajo acceso crediticio y uso del ‘gota a gota’, baja productividad e informalidad empresarial, entre otros aspectos. Aunque el presidente Petro habla de un “empoderamiento” para “construir una potencialidad económica”, mejorar los ingresos de estos emprendedores de supervivencia no basta para desatar una real transformación que se sienta en la economía. Lo anterior no significa desconocer el valor de la intención del PND de robustecer instrumentos y políticas para atender las necesidades de 5,3 millones de micronegocios o el 58 por ciento de trabajadores informales del país. Este universo económico demanda del Estado una mirada que complemente la visión de la legalización con otros abordajes, que incluso incorporen elementos de política social.



Sin embargo, el Gobierno Nacional no puede caer en la tentación de contraponer ‘economía popular’ con empresas y empresarios. La tendencia presidencial de dividir los desafíos económicos entre el ‘Estado’ bueno y los privados ‘malo’ puede descarrilar esta política. Las unidades de economía popular deben acompañarse no solo de ayudas crediticias o sociales, sino también de fortalecimiento empresarial y asesoría para crecer los negocios.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda