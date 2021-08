Hace pocos días en el Congreso de la Andi quince precandidatos a la Presidencia de la República expusieron ante los empresarios sus principales propuestas en materia económica y social. Si bien quedan poco más de nueve meses para la primera vuelta, la campaña electoral de 2022 se adelantó y es momento de empezar a conocer y discutir las ideas de los aspirantes a suceder a Iván Duque.



Más que un debate propiamente dicho, el ejercicio de la Andi les permitió a estos quince dirigentes políticos de todas las corrientes -algunos de ellos aún no oficializan sus aspiraciones- presentar sus mensajes económicos. Si bien nueve meses en tiempos de campañas políticas es toda una eternidad, la pandemia del covid-19 y la crisis global que desencadenó pondrán la recuperación económica y la generación de empleos en la primera línea del debate presidencial.



Esta primera ronda de ideas de los precandidatos ratifica que la ruta hacia la Casa de Nariño en 2022 estará pavimentada de una agenda social y económica que dé salidas a la crisis del coronavirus. La urgencia de encontrar caminos para el crecimiento económico, de reducir los niveles de pobreza y de crear puestos de trabajo son elementos comunes dentro de los discursos, con claras diferencias tanto en prioridades como en las fórmulas para lograrlas.



Junto a las preocupaciones comunes, los énfasis entre los mensajes sí difirieron. Algunos candidatos como Sergio Fajardo, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas y Óscar Iván Zuluaga destacan la necesidad de abordar reformas en áreas laboral y tributaria. Es evidente que, tras el proyecto fiscal que hoy transita en el Congreso, no habrá espacio político para más reformas en lo que queda del actual Gobierno.



La superación de pobreza y la formación para el trabajo se resaltan en las propuestas de aspirantes como Federico Gutiérrez, Rafael Nieto y Dilian Francisca Toro, mientras que Gustavo Petro, Jorge Robledo y Eduardo Verano insisten en políticas de promoción de la industrialización y el agro. En el caso particular de Robledo hay asimismo un llamado a la sustitución de importaciones y, junto con Petro, incorporarían medidas proteccionistas.



Enrique Peñalosa defiende la inversión privada y empresarial como el vehículo de desarrollo del país y Juan Manuel Galán promueve una reforma política. María Fernanda Cabal y Miguel Ceballos priorizan la seguridad y el orden dentro de la reactivación económica mientras Roy Barreras llama la atención sobre el tejido social destruido.



Incluso ya hay propuestas que despiertan más debate que otras. Dentro de estas se encuentra, por ejemplo, la promesa del senador Gustavo Petro de ordenar la “suspensión de la explotación petrolera en Colombia”. Mientras el senador Robledo invita a Petro a debatir sobre esta propuesta, no hay una ruta clara sobre cómo un eventual gobierno de la Colombia Humana podría no solo sustituir el peso de los ingresos petroleros en las finanzas públicas y en el desarrollo regional sino también reducir el impacto global en el cambio climático.



Aunque las correrías políticas de la campaña electoral ya hace unos meses están activas, el debate sobre los distintos programas económicos apenas comienza. A diferencia de países como Estados Unidos, el estado de la economía no suele estar de primer plano en las contiendas presidenciales en Colombia. La pandemia y la reactivación económica y social para superarla deben encabezar las prioridades del debate en las próximas elecciones, así como la discusión realista y técnica de las propuestas. Con la economía no se puede jugar y mucho menos en estos tiempos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda