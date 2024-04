Propuesta inconveniente

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una eventual renegociación del crédito a corto plazo que el gobierno colombiano tiene actualmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) despertaron no pocas preocupaciones. En un acto público el primer mandatario afirmó: “Nosotros pagamos, pero en el largo plazo, de tal manera que pueda abrirse un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano”.



O como lo sintetizó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “el debate es si pagamos deuda o invertimos o cómo equilibramos las dos cosas”. Tanto el presidente Petro como el jefe de las finanzas públicas se refieren, entre otros compromisos, al adquirido por Colombia con el FMI de US$5.400 millones a finales del 2020 para responder a la crisis de covid-19. Como las arcas gubernamentales tendrán que pagar por esa deuda $96 billones este año y otros $125 billones en 2025, la postura de la Casa de Nariño es que “nos están ahogando”.



No genera mayor sorpresa que una administración de izquierda caracterice un crédito del FMI como un instrumento que ‘ahorca’ y no como la expresión de la larga tradición colombiana de buenas y estables políticas macroeconómicas. Al contrario, las afirmaciones del jefe del Estado y de minhacienda terminan por enviar señales ambiguas y alarmantes sobre la capacidad de Colombia de cumplir con sus compromisos. Capacidad que nunca ha estado en duda y que ha costado mucho mantener así.



Un segundo aspecto a considerar contempla el procedimiento en sí que le instruyó el Presidente al ministro Bonilla: “cómo volvemos mejor el perfil de la deuda de Colombia”. Lo que parece desconocer la Casa de Nariño es que el FMI no cambiará las condiciones del actual crédito sin exigir nuevas -y es de esperar, más onerosas- fórmulas de refinanciación. Más aún, este tipo de aproximaciones de renegociación de la deuda al Fondo corresponden a naciones con situaciones económicas y fiscales, más complejas y desesperadas que la colombiana.



Tercero, el llamado público de Petro al FMI pone de forma imprudente la mira de los organismos multilaterales y demás acreedores internacionales e inversionistas en el estado actual de las finanzas públicas del país. Si hay algún frente que ha venido deteriorándose en los meses recientes ha sido precisamente el fiscal. A la menor recaudación de impuestos, en sintonía con la desaceleración de la economía, se deben sumar, por ejemplo, la inclusión de alrededor de $10 billones por arbitramiento de litigios que, de acuerdo al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, llevarían al Gobierno en 2024 a incumplir este mecanismo. En otras palabras, el margen de maniobra fiscal de la administración Petro este año es limitado para enfrentar una renegociación.



En cuarto lugar, el Gobierno, no contento con aprobar en 2022 una de las reformas tributarias más onerosas de años recientes, anuncia ahora una nueva alza de impuestos para 2025 con la excusa de una necesidad de mayor gasto social. Lo que se recibe con escepticismo ante las mediocres cifras de ejecución y de inversión de las entidades públicas. Tras año y medio en el poder, el gobierno Petro no se ha caracterizado por un despliegue eficiente, eficaz y rápido del gasto, ni siquiera para sus banderas más emblemáticas. En vez de abrir la puerta a refinanciaciones con el FMI, peligrosas e incierta, la Casa de Nariño debería enfocarse en mejorar el gasto público, controlar el derroche y la corrupción y ejecutar con más eficiencia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

