Propuestas empresariales

El pasado lunes 21 de septiembre, el Gobierno y los representantes de gremios y empresarios tuvieron la segunda de las tres sesiones programadas de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial.



En esta reunión el sector privado le entregó al Ejecutivo un documento de 10 páginas que recoge tanto su interpretación y lectura de la crisis empresarial como las propuestas específicas para la revisión del Gobierno Nacional.

Los empresarios identifican un “objetivo esencial” que debería concentrar todos los esfuerzos de la política económica de la Casa de Nariño: “salvar empresas y empleos”.



Esta estrategia de “salvamento” pasa no solo por la definición de medidas específicas para las compañías de todos los tamaños sino también de otras propuestas en cuanto al estímulo a la demanda y al blindaje del sistema financiero al creciente riesgo de la crisis.



Sin minimizar la importancia de robustecer y especializar el financiamiento, los empresarios instan acertadamente al Gobierno a aumentar las estrategias para dinamizar la demanda deprimida y a evitar que el sistema financiero se contagie. “Más que crédito, lo que las empresas necesitan son ingresos”, afirma el documento.



Por esa razón el Ejecutivo no debe echar en saco roto iniciativas como la de un subsidio a la tasa de interés tipo FRECH dirigido a créditos de consumo, la extensión de Ingreso Solidario, la reducción de ICA, estampillas y predial y la devolución de parafiscales ligada al empleo.



Esta semana ya se concretó una de las peticiones del sector privado: la ampliación de los subsidios a la nómina, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).



Si bien el Congreso de la República aprobó ese proyecto de ley - y le incluyó incentivos a sectores más afectados y mujeres- la mayoría parlamentaria se negó a incluir a las aproximadamente 280 mil organizaciones registradas como naturales que generan hasta dos empleos. Tampoco salieron soluciones para los trabajadores independientes y sus aportes.



Solo produce desconcierto que mayorías legislativas, afectas al Gobierno, impidan que hasta un 17 por ciento del rico tejido empresarial colombiano no goce de las ayudas a la nómina.



Otro aspecto a destacar dentro de las más de 30 propuestas específicas del empresariado es la invitación a un abordaje más integral al desafío del financiamiento.

Aunque pareciera una verdad de Perogrullo, el sector privado hace bien en recordar que “no todas las empresas enfrentan la misma situación financiera”. Por ende, las salidas financieras o crediticias que requieren no son las mismas.



El llamado a una mayor flexibilización y generalización de las garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) debe ser escuchado por las autoridades económicas. Todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores deberían contar con un acceso más expedito y simple a estos instrumentos.



Las propuestas del sector privado se complementan con la creación de una línea de capitalización directa a las empresas, masificar nuevos canales de financiación que incluyan fintech y opciones digitales, y estimular el ecosistema de emprendimiento.



Como se ha dicho en este espacio anteriormente, esta comisión de salvamento empresarial es una oportunidad para diseñar una segunda ola de estrategias para proteger las empresas, y con ellas el empleo.



Pasadas las cuarentenas y ya en medio de una fase de reapertura económica, los desafíos de la liquidez, el desplome de la demanda, la reducción de ingresos y las urgencias de capital requieren una nueva generación de ayudas sea mediante fortalecimiento o ampliación de las existentes o la definición de nuevas. El balón está en la cancha del Gobierno Nacional.