Proteger el buen gobierno

La declaratoria de insubsistencia del gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, es otro episodio más en la serie de escándalos que han recientemente rodeado a la administración del cuarto grupo empresarial más grande del país.



La intempestiva salida de Rendón- que hasta hace poco era aliado del alcalde de Medellín Daniel Quintero- se da en medio de graves señalamientos contra la injerencia política del gobierno de Quintero en el funcionamiento de la empresa.



En los trece meses de la administración Quintero EPM ha sido protagonista de al menos tres momentos críticos que atentaron evidentemente contra los principios de su gobierno corporativo.



La primera situación fue la solicitud de cambio de objeto social movida por la alcaldía de Medellín. El ruido de esta medida se sumó a la falta de consulta a la junta directiva sobre las demandas a consorcios contratistas de Hidroituango y condujo a la renuncia masiva de los miembros de la junta directiva.



En ese momento, agosto del año pasado, cundieron los llamados al alcalde Quintero en relación a blindar a EPM y a salvaguardar su gobierno corporativo. La respuesta de la administración local fue desatar un pulso que la Alcaldía de Medellín todavía mantiene con el sector empresarial de la ciudad.



En tercer lugar, el fin de semana el hoy ex gerente Rendón anuncia públicamente que el alcalde Quintero pretende removerlo de su cargo sin el cumplimiento del conducto regular del gobierno corporativo del grupo empresarial.



La pelea abierta y pública del burgomaestre y el ex gerente ha desnudado no solo un pulso interno por el control de los destinos de la empresa sino también despertado serias dudas sobre la gestión y el manejo interno. En especial, en una coyuntura crítica para la empresa frente al desarrollo del proyecto Hidroituango y la entrada en operación de Afinia, empresa de energía en la Costa Caribe.



En otras palabras, en momentos en que la dirección de EPM debería estar concentrada en estas delicadas prioridades que impactan tanto su calificación crediticia y su evaluación en el mercado de capitales como el futuro del sector energético, la atención está puesta en pujas politiqueras.



Acierta ProAntioquia en hacer un “llamado a la responsabilidad y a la transparencia en la administración de la empresa”. Están en juego tanto la calidad y proyección de los servicios públicos que presta EPM como el futuro de un modelo exitoso de gestión corporativo y de alianza entre lo público y lo privado.



El blindaje del gobierno corporativo -no solo de EPM sin también de otros conglomerados con propiedad mayoritariamente pública como Ecopetrol, GEB o ISA- constituye una perentoria necesidad. La crisis institucional en Medellín ratifica tanto la fragilidad de la autonomía empresarial como la urgencia de robustecer sus mecanismos de protección y salvaguardia.



Las grandes empresas públicas no deben convertirse en feudos donde los alcaldes o demás funcionarios de origen político intervienen en las decisiones gerenciales. La tensión entre los intereses políticos y el beneficio de las compañías es inevitable y no desaparecerá, mucho menos en un país como Colombia.



Pero los principios del buen gobierno generan y protegen la necesaria independencia así como instauran la transparencia requerida para que los gerentes naveguen las empresas, libres de los juegos políticos y las presiones clientelistas. La selección del nuevo gerente de EPM pondrá a prueba el compromiso con ese marco de acción.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda