Puntos de inflexión

En menos de dos semanas la oferta de Elon Musk por Twitter pasó de una recepción escéptica en la junta directiva de la red social y en Wall Street a convertirse con sus US$44 billones en una de las transacciones más elevadas de una compañía tecnológica. Musk, el hombre más rico del mundo y pionero de los vehículos eléctricos con Tesla y de los viajes espaciales con Space X, adquirirá una de las plataformas sociales más influyentes.

Casi que, en simultánea, la plataforma de streaming Netflix anunciaba que, por primera vez en una década, dejó de crecer en su número de suscriptores en el primer trimestre de este año. Con más de 220 millones de usuarios, y otros millones más colgados gratis de claves compartidas, la empresa que dio sus primeros pasos alquilando dvds no sólo es sinónimo global de streaming sino la creadora original de ese modelo de negocios.



Tanto Twitter como Netflix han acompañado la experiencia digital de cientos de millones de personas en el mundo y que, en sus respectivas áreas de negocio y a pesar del boom durante la pandemia, enfrentan desafíos sobre su futuro y capacidad de expansión. La compra de Twitter por Elon Musk y la primera pérdida de suscriptores en 10 años de Netflix marcan la entrada de las redes sociales y del streaming a una nueva fase.



Netflix transformó el negocio del entretenimiento con su plataforma y con series con la totalidad de capítulos para generar “maratones”. Luego se convirtió en creador de contenidos en competencia en talento, calidad y premios con los tradicionales estudios de cine y televisión, y se desplegó por el resto del mundo con un aumento de programación de origen local -incluidas algunas series colombianas-.



Tras crear este mercado global, con una intensiva inyección de capital, generó una feroz competencia. Hoy Amazon Prime (175 millones de suscriptores), Disney + (130 millones de usuarios), HBO, Paramount y muchos otros saturan un mercado mundial que ya no parece aguantar el ritmo de inversiones en programación de los últimos años. De hecho, la plataforma CNN+ solo duró un mes al aire antes de anunciar su cierre. Una política más estricta con las claves compartidas, e incluso la entrada de publicidad, podría cambiarle la cara a una década de “maratones”.



La llegada de Musk a Twitter despierta alertas tanto dentro de la plataforma como afuera en el mundo de la regulación y la política. El billonario de Tesla ha anunciado cambios en la experiencia de usuario, botón de edición, combatir los bots y los spams, abrir el algoritmo, depender menos de publicidad, inclinarse a un modelo de suscripción y otras funciones. Pero lo que más preocupa es el efecto en el debate y en el discurso público del hombre más rico del mundo, autodenominado un “absolutista de la libertad de expresión”, como dueño de la más importante red social, ya fuera de la transparencia del mercado público de acciones.



La reacción de Timothy Breton, comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno, al diario Financial Times lo resume: “Elon, hay reglas. Eres bienvenido, pero estas son nuestras reglas”. Como Musk ha anunciado suavizar las políticas de moderación de contenido, los analistas temen que esto signifique mayor tolerancia a discursos de odio, al acoso, la desinformación, las noticias falsas, la propaganda guerrerista, entre otras.



En un mundo que aún no se pone de acuerdo en los consensos compartidos para regular las redes sociales y otras plataformas, que Twitter sea propiedad de una figura como Musk implicará cambios, cuyas consecuencias sobre la discusión digital de los asuntos más críticos de la sociedad aún son difíciles de pronosticar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda