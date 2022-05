Que regrese el debate

Quedan menos de 20 días para que millones de colombianos sean convocados a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. La fotografía que reflejan las más recientes encuestas muestra que la probabilidad de una segunda vuelta, tres semanas después, es alta y que, por ahora, los dos clasificados serían el senador Gustavo Petro y el ex alcalde Federico Gutiérrez.

Si algo ha caracterizado esta campaña por la Presidencia de la República ha sido que, por primera vez en décadas, los temas económicos no solo encabezan las preocupaciones de los electores sino también ha sido protagonistas del pulso ideológico entre los candidatos. En simultánea con el crecimiento en el interés ciudadano por el desempleo y la inflación se registra una pérdida de la prioridad en el debate presidencial de la implementación del Acuerdo de Paz, la seguridad y la corrupción.



Estas tendencias no deberían sorprender a nadie. Colombia, junto al resto del mundo, viene recuperándose del peor choque económico, social y sanitario en décadas como producto de la pandemia del coronavirus. Si bien la economía nacional, en sintonía también con la economía global, ha experimentado una dinámica de reactivación de las actividades productivas, pero el rezago en el empleo y en la situación de pobreza, así como la disparada de los precios, se cimentan como nubarrones en el panorama del 2022.



De hecho, la más reciente encuesta Invamer ratifica que, ante la pregunta sobre el “principal problema que tiene Colombia en estos momentos”, 41% de los encuestados responde la tríada economía-desempleo-costo de vida. En otras palabras, a menos de tres semanas, lo que en teoría los aspirantes a la Casa de Nariño deberían estar discutiendo, proponiendo y contrastando sus posturas sería el componente económico de sus respectivos programas de gobierno.



Este no es precisamente el ambiente ideológico de la campaña hoy. Al contrario, se han incrementado los enfrentamientos mediáticos alrededor de propuestas judiciales como el “perdón social” y de admisiones de una campaña líder de estar infiltrando a la otra, entre otras temáticas lejanas al debate. Más aún, la sistemática ausencia de Gustavo Petro, líder en las encuestas, de la mayoría de los recientes debates ha impedido tanto el intercambio con sus contendores como la profundización del electorado en sus ideas. En estos pocos días antes de la primera vuelta es el momento de que regrese el debate activo entre los candidatos, y especialmente el económico.



Más allá de los eslóganes simplistas y las propuestas incosteables, hay una amplia distancia en el abordaje de la economía entre los aspirantes, en especial entre los punteros de las encuestas. Petro y Gutiérrez despliegan una diferencia marcada entre sus concepciones del papel del Estado en la economía y en la generación de empleo, el rol de los empresarios en la sociedad, las políticas de tributación y de gasto público, el rumbo de sectores claves como el petrolero, el futuro de las pensiones y de la seguridad social, entre muchos otros temas.



Los colombianos tienen el derecho ciudadano a contar con esos espacios de debate presidencial y los candidatos, la obligación ética de asistir a la mayoría de ellos y contrastar sus propuestas. Asimismo, actores de la sociedad civil, como los medios de comunicación y expertos sectoriales, deberían tener la oportunidad de analizar esas iniciativas de los candidatos y ejercer la crítica o la identificación de retos o problemas. Además de constituir lo más democrático, será muestra de sintonía con esa preocupación ciudadana.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda