Reabrir, cuidar y adaptar

Hoy arranca una nueva etapa del aislamiento obligatorio preventivo para enfrentar la propagación del coronavirus en Colombia.

Esta fase arranca con una mayor claridad sobre los catastróficos impactos de las medidas sanitarias de la pandemia sobre la economía y los empleos. La caída en el crecimiento del PIB en el primer trimestre y la tasa de desempleo de 19,8 por ciento, junto a otros indicadores y proyecciones, ratifican el altísimo costo social y económico de la cuarentena.



Las características de este tramo de reapertura social y reactivación económica no solo dificultan su implementación y comprensión sino también requieren de mayores compromisos del Estado, las empresas y los hogares.



A partir de hoy es el fin de la cuarentena nacional como la experimentó el país entero en el mes de abril. Como se tituló en este mismo espacio, hace ya unas semanas, la llave de la gradualidad a alcaldes y gobernadores implica en la práctica, “no una, sino mil reaperturas”.



Lo anterior significa que la experiencia nacional compartida del confinamiento- publicada y registrada por millones en redes sociales- se convertirá en una realidad más local, es decir, más cercana a los comportamientos de nuestros conciudadanos y dependiente de los dirigentes regionales.



Por esa misma razón Bogotá y otras grandes capitales no se unen hoy al resto del país en la apertura, por ejemplo, de centros comerciales y otras actividades.



Lamentablemente el Gobierno Nacional no desplegó en las últimas semanas una estrategia de comunicación que ayudara a entender los siguientes pasos de la lucha contra el virus. Hoy no hay un sustituto para el “Quédate en Casa” de la primera versión de la cuarentena, sencillo, pegajoso y fácilmente replicable.



Muchos ciudadanos e influyentes dirigentes políticos criticaron que a partir de hoy la cuarentena se flexibilizara con “43 excepciones” mientras los casos de contagio siguen aumentando. El Gobierno Nacional no ha engañado a nadie ni esas decisiones deben generar mayor sorpresa.



Los desafíos del desconfinamiento sin haber llegado al pico de contagios son precisamente reabrir sectores de la economía, continuar el cuidado individual y sanitario, y adaptar la producción y la vida a estas nuevas condiciones de distanciamiento y protección.



Lo más grave es que, aún decretando las aperturas de las actividades desde el Gobierno, para muchas empresas no será rentable reanudar operaciones o muchas ya simplemente no pueden abrir sus puertas. De acuerdo al Ministerio de Comercio, de un universo de 186 mil empresas en la manufactura, 112 mil han solicitado autorización para reabrir y cerca de 100 mil han sido autorizadas.



En el sector del comercio, de un universo de 142 mil negocios, solo 33 mil han pedido permiso y casi 31 mil están autorizados. En otras palabras, la reactivación debe continuar para mitigar en algo no solo el golpe a la economía sino la destrucción de empleos y del tejido empresarial.



La reapertura de algunos sectores económicos debe venir acompañada de un mayor cuidado individual y social ya que una mayor actividad eleva el riesgo de contagio. El Gobierno, las empresas y los ciudadanos deben ampliar su rol de cuidado: mientras estos últimos deben protegerse al salir, al primero le corresponde no descuidar la preparación del sistema de salud y a las segundas, el estricto cumplimiento de los protocolos de protección.



Por último, un reto crucial en la fase que arranca hoy es el de la adaptación. Es más fácil decirlo que hacerlo ya que muchos sectores, empresas y personas incurrirán en costos para poder operar bajo pandemia. Costos que en muchos casos hundirán sus negocios y borrarán sus empleos. Se trata de reducir el impacto.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda