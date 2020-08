La propagación del coronavirus en Colombia -que el viernes pasado superó los 295 mil casos confirmados y diez mil fallecidos- está distribuida geográficamente de manera desigual.



Bogotá, más los cuatro departamentos con más contagios detectados -Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar- responden por casi tres de cada cuatro casos.



Una mirada a los 1.122 municipios muestra que el 26,02 por ciento no registra ningún caso de covid-19, 33,24% clasifican como de baja afectación y otro 24,06 por ciento es de moderada. Un 16,67 por ciento de los municipios colombianos son considerados como de alta afectación.



El problema, claro está, es que dentro de este último bloque se encuentran los núcleos urbanos más populosos del país.



De las 32 capitales departamentales, la mitad, 16, integran el grupo de las localidades con alta afectación de la enfermedad. Otras nueve, entre las cuales están Bucaramanga, Cúcuta, Tunja y Armenia, registran afectaciones moderadas.



Seis ciudades capitales clasifican como municipios de bajo covid: Neiva, Pereira, Arauca, San Andrés, Inírida y Mitú. Solo una de las 32, Puerto Carreño en Vichada, es no covid, a corte de final del mes de julio.



Esta geografía de la Colombia sin contagios o con baja incidencia de la pandemia -unos 665 municipios- también debe integrar la discusión pública sobre la reactivación económica. Por obvias razones, el debate se circunscribe a las regiones más ricas del país y que contribuyen en mayor proporción al empleo y a la actividad económica nacional.



No obstante, que sean un puñado de ciudades intermedias, alejadas y pueblos pequeños los no covid y deafectación baja no significa que políticas específicas para una “reactivación baja en covid” sean innecesarias.



Precisamente en esa dirección de regionalización apunta el más reciente decreto de cuarentena, el 1076 expedido la semana pasada. El Gobierno Nacional autoriza a esos 292 municipios no covid y 373 de baja afectación a poder levantar las medidas de aislamiento preventivo.



Además del eventual fin de los confinamientos en prácticamente el 60 por ciento del territorio nacional, estas localidades podrían autorizar la apertura de hoteles, gimnasios, el servicio a mesa de restaurantes, billares y casinos sin consumo de alcohol, entre otros sectores que hoy mantienen cerradas sus puertas. A lo anterior se añade asimismo la posibilidad de operar el servicio público de transporte terrestre entre municipios en estas categorías de bajo impacto de la enfermedad.



Estas decisiones refuerzan la entrega del Gobierno Nacional de la ‘llave de la gradualidad’ a los mandatarios locales. El éxito de la regionalización en el manejo de la crisis sanitaria, y sus efectos económicos, depende del liderazgo de los alcaldes de estos 665 municipios que hoy pueden flexibilizar las restricciones y los confinamientos de sus habitantes.



Sin embargo, la prioridad de estos mandatarios locales debe ser garantizar, en la medida de lo posible, que sus municipios se mantengan en esos bajos niveles de impacto de la pandemia. El reto es grande, en especial para las ciudades intermedias que hoy tienen baja afectación.



Sin la atención extrema a las medidas sanitarias -que incluyen las acciones de protección y los protocolos sanitarios en los sectores a abrir- no habrá reactivación económica sostenible en el tiempo ni compatible con indicadores positivos en salud pública.



Más que contabilizar su contribución al desempeño económico nacional y a las cifras de desempleo, la ‘reactivación baja en covid’ abre la puerta para que los municipios que tengan menores niveles de afectación cuenten con el espacio para ayudar a sus economías locales a mitigar los impactos de la crisis.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda