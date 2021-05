Reactivación para los jóvenes

El martes pasado el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno garantizará la matrícula gratis para todos los estudiantes de educación superior pública -tecnológica, técnica y universitaria- de estratos uno, dos y tres para el segundo semestre de este año.



Si bien este era un elemento que incluía el hundido proyecto de reforma tributaria, la decisión es tanto un gesto de la disposición del Gobierno para negociar las demandas del paro como una victoria de los manifestantes. Ahora resta esperar la respuesta de los convocantes de las manifestaciones a esta concesión.

Es asimismo una ratificación del protagonismo de la juventud tanto en las actuales jornadas de protesta como en las de años anteriores. Uno de los efectos más nocivos de la violencia y el vandalismo que se toma las protestas es precisamente que oculta, bajo la sombra de la destrucción y el fanatismo ideológico, inequidades que legítimamente necesitan atención.



Los sentimientos de rabia y frustración nunca justificarán que una minoría de manifestantes adopte el camino de las agresiones contra las autoridades, la infraestructura, las empresas y el bienestar de otros ciudadanos.



Ser joven no es patente de corso para restringir los derechos de los demás. No obstante, la situación de muchos colombianos entre 14 y 28 años -que en su mayoría no participan de las marchas- requiere medidas diseñadas para esta población.



Sin ignorar que los estudiantes organizados impulsan demandas de origen político alrededor del proceso de paz y el ambiente, entre otros puntos, el corazón de una agenda para la juventud es tanto educativo como económico.



No sorprende que en una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría el 55 por ciento de los jóvenes sean pesimistas frente al futuro económico, y el 43 por ciento identifica el empleo como la principal urgencia que debe resolver el Gobierno, en prácticamente un empate con la reducción de la pobreza y la educación superior gratuita.



En esa dirección, la pandemia no hizo más que agudizar unas tendencias que venían de tiempo atrás. El empleo juvenil, por ejemplo, es una de esas deudas. Antes de la irrupción del covid-19, la economía colombiana ya enfrentaba dificultades para crear puestos de trabajo para los jóvenes.



Las más recientes cifras del Dane reflejan ese deterioro. Mientras en el primer trimestre de 2015 la tasa de desempleo juvenil fue de 16,2 por ciento, en el mismo periodo de 2021 ese indicador subió a 23, 9 por ciento.



La inequitativa reactivación está dejando atrás a jóvenes y mujeres en su capacidad de generar ingresos y hundiéndolos en la pobreza. Sectores con muchos trabajadores en ese rango de edad como comercio y actividades artísticas han sido golpeados con dureza por los cierres y restricciones.



Uno de cada tres jóvenes ha visto reducida su actividad. El 28 por ciento de desocupados no ha podido buscar trabajo ni generar ingresos.



Acordar con los jóvenes una agenda para atender la frustración colectiva es desafiante para el Gobierno, y por esa razón los espacios lanzados ayer por el presidente Duque son cruciales. Es imprescindible construir una confianza, hoy inexistente, y comunicar al resto de colombianos la urgencia de tomar medidas para esta población. Además, la reactivación necesita una estrategia orientada a estas brechas en empleo.



Asimismo, la preocupación por la educación es central. El Estado ha ampliado en últimas décadas la cobertura en los distintos niveles.



Aún es insuficiente, pero ha creado una generación con acceso que demanda empleos dignos, calidad en la formación y pertinencia con las necesidades del mercado. El reto de crear puestos de trabajo para las nuevas generaciones más educadas nunca fue tan urgente y prioritario.